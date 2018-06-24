Kolombiya'nın dönüşü muhteşem oldu!
2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Polonya ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kolombiya 3-0'lık skorla kazandı. Güney Amerika temsilcisinin gollerini 40. dakikada Yerry Mina, 70'te Radamel Falcao ve 75'te Juan Cuadrado kaydetti. Kolombiya bu sonuçla tur için şansını son maça taşıdı. Sıfır puanlı Polonya ise evine dönüyor. Grupta Japonya ve Senegal 4'er puanla başı çekiyor. 28 Haziran Perşembe günü Senegal Polonya ile, Kolombiya ise Japonya ile karşı karşıya gelecek.
2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta mücadelesinde Kolombiya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 3'e yükselterek bir üst tura yükselme umutlarını son haftaya taşıyan Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Mina, 70'inci dakikada Falcao ve 75'inci dakikada Cuadrado kaydetti. Polonya ise bu mağlubiyetle birlikte 0 puanda kaldı ve son maçlar öncesinde turnuvaya veda etti.
STAT: Kazan
HAKEMLER: Cesar Ramos Palazuelos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez
POLONYA: Szczesny, Piszczek, Pazdan (Dk. 80 Glik), Bednarek, Bereszynksi (Dk. 72 Teodorczyk), Goralski, Krychowiak, Zielinski, Rybus, Kownacki (Dk. 57 Grosicki), Lewandowski
KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Barrios, Aguilar (Dk. 32 Uribe), Cuadrado, Quintero (Dk. 73 Lerma), James Rodriguez, Falcao (Dk. 78 Bacca)
GOLLER: Dk. 40 Mina, Dk. 70 Falcao, Dk. 75 Cuadrado (Kolombiya)
SARI KARTLAR: Bednarek, Goralski (Polonya)
MAÇTAN DAKİKALAR
40'ıncı dakikada Rodriguez'in sağ kanattan içeri kestiği topa kafa vuruşu yapan Mina, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
70'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Falcao, sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruş ile topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
75'inci dakikada meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra ceza sahası içerisine giren Cuadrado, yaptığı düzgün vuruş ile skoru tayin etti: 0-3.
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