Kolombiya'dan Radamel Falcao için flaş yorum!
Kolombiyalı spor yorumcusu Eduardo Luis, Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao için çarpıcı sözler kullandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Kolombiya'dan Radamel Falcao için flaş bir yorum geldi.
Kolombiya'nın FPC kanalında konuşan Kolombiyalı spor yorumcusu Eduardo Luis, ''Galatasaray, bugüne kadar Falcao'nun oynadığı en zayıf takım!'' sözlerini kullandı.
''İLERİ UÇTA ÇOK YALNIZ KALIYOR''
Öte yandan Kolombiya'nın Bolavip sitesi de Falcao'nun ileri uçta çok yalnız kaldığını ve Galatasaray'da orta sahanın yeterince yardım etmediği yorumunda bulundu.
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