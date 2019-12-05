Kolombiya'dan Mustafa Cengiz'e yalanlama: Falcao ayrılma kararı aldı!
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Radamel Falcao için Kolombiya'dan flaş bir iddia geldi.
Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde Falcao hakkında, "En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor." ifadelerini kullanmıştı. Cengiz'in bu açıklamalarına Falcao'nun ülkesi Kolombiya'dan yalanlama geldi.
Fox Sport Kolombiya'nın deneyimli muhabirlerinden Jorge Baravelle, Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını duyurdu. Baravelle'nin iddasına göre yıldız futbolcu ABD Ligi MLS ekipleriyle transfer görüşmesi yapıyor.
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