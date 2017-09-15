Köln taraftarı, Emirates'i işgal etti

UEFA Avrupa Ligi’nde dün oynanan Arsenal-Köln maçı öncesi yaklaşık 20 bin Alman taraftar Londra sokaklarını ve Emirates Stadı’nı işgal etti. 22.05’te başlaması gereken mücadelenin santrası 23.05’e sarktı.

Binlerce Köln taraftarı biletsiz olarak stadı yürürken hem kent sokaklarını birbirine kattı hem de polisle çatıştı. Zaman zaman iki takım taraftarları arasında da kavga çıkarken kırmızı beyazlıların yürüyüşü Emirates Stadı’na kadar sürdü. Zaman zaman gaz bombaları da atıldığı görüldü.

Arsenal tribünlerinden bilet alan binlerce Alman da santra öncesi konuk ekibe ayrılan tribüne hücum etti. Bu nedenle maçın başlama saati de sarktı.

20 bin kişinin karıştığı olaylarla ilgili 5 kişi göz altına alınırken her iki kulüp de UEFA’dan ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca maç biletlerini Köln’lülere satan Arsenal taraftarlarının kulüp üyeliğinden atılacağı belirtildi.

Öte yandan oynanan maçı Arsenal 3-1 kazandı.