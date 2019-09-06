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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.09.2019 - 19:02, Son Güncelleme:

Koldo Alvarez: Türkiye çok güçlü bir takım"

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Koldo Alvarez: Türkiye çok güçlü bir takım"

Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez: "Türkiye, ofansif olarak çok güçlü bir takım. Yarın maçta bize karşı çok ofansif oynayacaklar. Biz de takım halinde buna en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız" - "Türkiye, çok komple bir ekip. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Avrupa standartlarının üstünde birçok oyuncuya sahipler. Türkiye, Fransa karşısında aldığı galibiyetle bu gruptan çıkabileceğini kamuoyuna gösterdi"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. hafta maçında yarın Türkiye'ye konuk olacak Andorra'da teknik direktör Koldo Alvarez, ofansif olarak çok güçlü bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyledi

Alvarez, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile çok zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Türkiye, ofansif olarak çok güçlü bir takım. Yarın maçta bize karşı çok ofansif oynayacaklar. Biz de takım halinde buna en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız." ifadelerini kullanıldı.

Türkiye'nin kadrosunda çok kaliteli futbolcular olduğunun altını çizen Koldo Alvarez, "Türkiye, çok komple bir ekip. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Avrupa standartlarının üstünde birçok oyuncuya sahipler. Bu fark, bir bütünlük oluşturuyor. Türkiye, Fransa karşısında aldığı galibiyetle bu gruptan çıkabileceğini kamuoyuna gösterdi. Yarın Türkiye karşısında bir oyuncumuz cezası nedeniyle oynayamayacak. Diğer futbolcular ise hazır durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Andorra Milli Takımı'nın kaptanı Ildefons Lima ise elemelerde önce Türkiye, sonra da Fransa gibi 2 güçlü takımla karşılaşacaklarını ancak her şeye rağmen en iyi performanslarını ortaya koymak istediklerini kaydetti.

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