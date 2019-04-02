Kolbeinn Sigthorsson İsveç'te futbola geri döndü
2016 yılında Galatasaray'a transfer olan ve milli takımda sakatlanan Kolbeinn Sigthorsson, 3 yıl sonra futbola geri döndü.
Galatasaray'ın 2016 yılında 700 bin euro karşılığında Nantes'tan kiraladığı Kolbeinn Sigthorsson, sarı kırmızılı formayla sahaya çıkmadan milli takımda sakatlanmıştı.
29 yaşındaki İzlandalı futbolcu, yaşadığı sakatlığı atlatamayınca futbola dönüşü de uzadı. Nantes'a döndükten sonra da sakatlığını atlatamayan tecrübeli forvet futbolu bırakma aşamasına gelmişti.
Kolbeinn Sigthorsson, İsveç'in AIK Solna takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak futbola geri döndü. Sighthorsson, AIK'ten sadece gol attığı maçların parasını alacak. Gol başına alacağı para ise 5 bin euro.
Takım kazanırsa bonus da alacak İzlandalı futbolcu, Galatasaray'la 1 milyon 200 bin euro net ücret ve puan başına 4 bin euro'ya anlaşmıştı.
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