Kolarov'dan harika frikik! Tam 11 gol...
Roma'nın 10 golle kazandığı hazırlık maçında, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kolarov, harika bir gol kaydetti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya Serie A ekiplerinde Roma, hazırlık karşılaşmasında Serie D takımı Trastevere Calcio'yu 10-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Sırp sol bek Aleksandar Kolarov, maça 11'de başlarken, harika bir frikik golüyle ağları sarstı.
Roma'nın gollerini; Dzeko (2), Kolarov, Cengiz Ünder, Antonucci, Cristante, D'urso, Schick, Perotti ve Defrel kaydetti.
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