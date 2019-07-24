Kolarov'dan Fenerbahçe yönetimine istek: Bana...
Roma ile bağlarını bir türlü koparamayan Alexandar Kolarov, Sarı-Lacivertliler’den ek süre talep etti.
Fenerbahçe'de adeta yılan hikayesine dönen Alexandar Kolarov transferi konusunda belirsizlik sürüyor...
Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'a gelip Sarı-Lacivertliler ile anlaşma sağlayan Sırp yıldız henüz Roma ile bağlarını koparmayı başaramadı.
SORUN FONSECA
Alınan bilgilere göre Kolarov, sportif direktör Comolli'ye ulaşarak 10 gün daha süre talep etti. İtalyan basını ise teknik direktör Fonseca'nın Sırp yıldızı bırakmak istememesinden dolayı Roma'nın Fenerbahçe'den yüksek bonservis talep ettiğini belirtiyor.
Eğer Kolarov 10 gün içinde Sarı-Lacivertliler'e imza atamazsa Bursasporlu Umut Meraş'ın transferini bitirmek için düğmeye basılacak.
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