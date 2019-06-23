Kolarov ve Kruse tamam
Fenerbahçe, haftaya imzaları attırıyor...
Sarı lacivertliler, iki yıldız ile anlaşırken, sadece Kolarov’un bonservisi konusunda Roma’ya verilecek para konusunda görüşmeler sürüyor
YENİ transferleri, sezon öncesi kampına yetiştirmek için çaba harcayan Fenerbahçe, iki hedefine ulaşmak üzere... Kolarov ile Kruse’nin bir hafta içinde imza atması bekleniyor. Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirdiği Roma’nın 33 yaşındaki sol beki Aleksandar Kolarov, yönetimin önüne koyduğu koşulları kabul etti ve el sıkıştı. Sarı lacivertliler, 2 yıl önce M. City’den 5 milyon Euro isteyen Roma Kulübü’nü 2.5 milyon Euro bonservis ücretine ikna etmeye çalışıyor. Bu konuda bir zorluk çıkması beklenmiyor.
3 milyon Euro etkisi
TRANSFERİNDE Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında tercih yapma noktasında olan Max Kruse ise sarı lacivertlilerin 3 milyon Euro’luk yıllık ücret teklifi karşısında rotasını İstanbul’a çevirdi. 31 yaşındaki golcünün menajeri ile İstanbul’da yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Bonservis ücreti ödenmeyecek Kruse’nin sözleşme detaylarının netleşmesinden sonra imza atması bekleniyor.
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