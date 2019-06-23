Kolarov ve Kruse tamam

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKolarov ve Kruse tamam
GeriFutbol Kolarov ve Kruse tamam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
23.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kolarov ve Kruse tamam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kolarov ve Kruse tamam

Fenerbahçe, haftaya imzaları attırıyor...

Sarı lacivertliler, iki yıldız ile anlaşırken, sadece Kolarov’un bonservisi konusunda Roma’ya verilecek para konusunda görüşmeler sürüyor

YENİ transferleri, sezon öncesi kampına yetiştirmek için çaba harcayan Fenerbahçe, iki hedefine ulaşmak üzere... Kolarov ile Kruse’nin bir hafta içinde imza atması bekleniyor. Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirdiği Roma’nın 33 yaşındaki sol beki Aleksandar Kolarov, yönetimin önüne koyduğu koşulları kabul etti ve el sıkıştı. Sarı lacivertliler, 2 yıl önce M. City’den 5 milyon Euro isteyen Roma Kulübü’nü 2.5 milyon Euro bonservis ücretine ikna etmeye çalışıyor. Bu konuda bir zorluk çıkması beklenmiyor.

3 milyon Euro etkisi

TRANSFERİNDE Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında tercih yapma noktasında olan Max Kruse ise sarı lacivertlilerin 3 milyon Euro’luk yıllık ücret teklifi karşısında rotasını İstanbul’a çevirdi. 31 yaşındaki golcünün menajeri ile İstanbul’da yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Bonservis ücreti ödenmeyecek Kruse’nin sözleşme detaylarının netleşmesinden sonra imza atması bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kolarov ve Kruse tamam
Süper teklife 'evet' dedi
Genel kurul mahkemelik oldu
"Ben Ergin Ataman'ım kimsenin ayağına gitmem"