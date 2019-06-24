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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kolarov transferine Paulo Fonseca engeli

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Kolarov transferine Paulo Fonseca engeli

Roma teknik direktörü, Sırp savunmacının kafasını karıştırdı.

Roma Teknik Direktörü Fonseca’nın, Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirerek prensipte anlaşmaya vardığı ve 2+1 yıllık sözleşme için söz kestiği Kolarov’a “Sana ihtiyacım var” demesi hesapları karıştırdı. Kanarya, Sırp yıldızı ikna etmeye çalışıyor.

FENERBAHÇE’de Aleksandar Kolarov transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı... Bilindiği gibi uzun süredir Sırp savunma oyuncusunun peşinde olan sarı lacivertli ekip geçtiğimiz günlerde futbolcu ve menajerini İstanbul’a getirmiş ve 2+1 yıllık sözleşmede prensip anlaşmasına varmıştı. Ardından AS Roma Kulübü ile pazarlıklar başlamıştı. Bu görüşmeler sürerken Kanarya’nın bir kulağı da İspanya’daydı zira AS Roma, ancak Atletico Madrid’den Hernandez’i aldıktan sonra Kolarov’u bırakmaya razıydı. Ancak tüm bunlar yaşanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Roma’nın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca’nın Kolarov’la görüştüğü ve “Ayrılmanı istemiyorum. Mutlaka takımda kalmalısın. Seninle ilgili planlarım var” dediği öğrenildi.

Inter ve Napoli’nin de ısrarı sürüyor

SPORT Italia sitesinin haberine göre, Fonseca bu sezon hem lig hem de Avrupa’daki zorlu maratonda geniş bir rotasyona sahip olmak istiyor ve bu bağlamda Kolarov’un kadrodaki varlığına büyük önem veriyor. Bu gelişme üzerine Sırp savunmacının da kafasının karıştığı öğrenildi. Öte yandan Napoli ve Inter kulüpleri de Kolarov için girişimlerini sürdürüyor. Bu iki kulübün ilgisi de Roma’nın bu transferde beklentisini artırmış durumda. Buna karşın sarı lacivertli yönetim bir yandan kafası karışan Kolarov’u bir yandan da Roma kulübünü ikna etmek için çabalarını sürdürüyor. Fenerbahçe yönetimi büyük yol kat etmişken bu transferden vazgeçmek istemiyor.

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