Kolarov transferine Paulo Fonseca engeli
Roma teknik direktörü, Sırp savunmacının kafasını karıştırdı.
Roma Teknik Direktörü Fonseca’nın, Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirerek prensipte anlaşmaya vardığı ve 2+1 yıllık sözleşme için söz kestiği Kolarov’a “Sana ihtiyacım var” demesi hesapları karıştırdı. Kanarya, Sırp yıldızı ikna etmeye çalışıyor.
FENERBAHÇE’de Aleksandar Kolarov transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı... Bilindiği gibi uzun süredir Sırp savunma oyuncusunun peşinde olan sarı lacivertli ekip geçtiğimiz günlerde futbolcu ve menajerini İstanbul’a getirmiş ve 2+1 yıllık sözleşmede prensip anlaşmasına varmıştı. Ardından AS Roma Kulübü ile pazarlıklar başlamıştı. Bu görüşmeler sürerken Kanarya’nın bir kulağı da İspanya’daydı zira AS Roma, ancak Atletico Madrid’den Hernandez’i aldıktan sonra Kolarov’u bırakmaya razıydı. Ancak tüm bunlar yaşanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Roma’nın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca’nın Kolarov’la görüştüğü ve “Ayrılmanı istemiyorum. Mutlaka takımda kalmalısın. Seninle ilgili planlarım var” dediği öğrenildi.
Inter ve Napoli’nin de ısrarı sürüyor
SPORT Italia sitesinin haberine göre, Fonseca bu sezon hem lig hem de Avrupa’daki zorlu maratonda geniş bir rotasyona sahip olmak istiyor ve bu bağlamda Kolarov’un kadrodaki varlığına büyük önem veriyor. Bu gelişme üzerine Sırp savunmacının da kafasının karıştığı öğrenildi. Öte yandan Napoli ve Inter kulüpleri de Kolarov için girişimlerini sürdürüyor. Bu iki kulübün ilgisi de Roma’nın bu transferde beklentisini artırmış durumda. Buna karşın sarı lacivertli yönetim bir yandan kafası karışan Kolarov’u bir yandan da Roma kulübünü ikna etmek için çabalarını sürdürüyor. Fenerbahçe yönetimi büyük yol kat etmişken bu transferden vazgeçmek istemiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle