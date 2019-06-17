Kolarov ‘Tamam’ ama Roma direniyor!
Başka teklifler olması İtalyan kulübünün elini güçlendirdi.
Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Aleksandar Kolarov için kulübü Roma ayak diretiyor. İtalyanlar bedelsiz bırakmaya niyetli değil.
FENERBAHÇE, gündemine aldığı Aleksandar Kolarov için kulübü Roma’yı ikna etmek için çalışmalarını sürüyor. İtalyan kulübü, 33 yaşındaki Sırp sol beki yok pahasına elinden çıkarmaya niyeti olmaması nedeniyle transferin sonuçlanması gecikiyor. Oyuncunun menajerlik ajansının “Bonservissiz getiririz” demesine karşın, Roma’nın gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu bedelsiz bırakmaya niyeti olmadığı öğrenildi. Kolarov’a başka kulüplerden teklif olması da Roma’nın elini güçlendiriyor.
3 YILLIK ANLAŞMA
Fenerbahçe 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık prensipte anlaştığı kaydedilen Sırp yıldızın piyasa değeri 7.5 milyon Euro civarında. Fenerbahçe’nin transfer gündeminde Schalke 04’ten Ukraynalı 29 yaşındaki sol kanat Yevhen Konoplyanka ile Benfica’da forma giyen 30 yaşındaki Sırp defansif orta saha Ljubomir Fejsa da yer alıyor.
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