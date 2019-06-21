Kolarov, Fenerbahçe için geldi!
Fenerbahçe dış transferde dev bir ismi renklerine bağlamak üzere... Sarı lacivertliler, İtalya’nın Roma takımında forma giyen Aleksander Kolarov’u dün İstanbul’a getirdi.
Daha önce prensipte söz kesilen Sırp futbolcuyla pazarlık masasına oturan sarı lacivertli yönetimin, transferi bugün kesinleştirmesi bekleniyor. Bu sezon 43 maçta 9 gol, 2 asist üreten 33 yaşındaki Kolarov’u yeni sezonda kadroda düşünmeyen Roma yönetimi, Inter’den gelen teklifi geri çevirerek, futbolcunun Fenerbahçe ile görüşmesine izin verdi. Sırp futbolcu da bu iznin ardından dün İstanbul’a geldi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aleksander Kolarov’un bonservisi için sembolik bir bedel ödeme konusunda Roma ile anlaşan sarı lacivertli yönetimin, tecrübeli futbolcuya ise 2 yıllık kontrat teklif ettiği belirtildi. Roma yönetiminin, bu sezon Cagliari’ye kiraladığı 20 yaşındaki Luca Pellegrini’yi oynatmak istediği için Kolarov’u elden çıkarma kararı aldığı bildirildi.
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