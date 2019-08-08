Kolarov durmuyor, inanılmaz gol! (Fenerbahçe'ye geliyor mu?) | Transfer Haberleri
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Aleksandar Kolarov gollerine devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin kadroya katmak için her leyi
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Aleksandar Kolarov, sarı lacivertli taraftarları üzen bir gole imza attı.
Transferi gündemde olan ve Fenerbahçe'nin 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandığı biliniyor.
Ancak tecrübeli sol bekin hazırlık maçlarında attığı goller transferi şüpheli hale getiriyor.
Kolarov son olarak dün gece uzak mesafeden harika bir gole imzasını attı.
Il 🚀 di Aleksandar Kolarov 👏#RomaAthletic #ASRoma pic.twitter.com/Dl3YxhqdtI— AS Roma (@OfficialASRoma) August 7, 2019
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