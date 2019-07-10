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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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10.07.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye! | Transfer Haberleri

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Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye! | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler. Sarı lacivertli ekibin, daha önce el sıkıştığı Aleksandar Kolarov, Roma için sağlık kontrolünden geçti. Sezon öncesi rutin kontrollere katılan Sırp yıldız için Fenerbahçe, İtalyan kulübünü de ikna etti.

Kruse, Emre, Allahyar, Muriç, Altay... Transferde gaza basan Fenerbahçe’nin son bombası Aleksandar Kolarov oldu. Sırp futbolcuyla daha önce el sıkışan yönetim, sonunda Roma’yı da ikna etti. Artık resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Kolarov, 2 yıl rötarlı bir şekilde Fenerbahçe formasını giyecek! 2017-18 sezonunun başında Manchester City’den ayrılma kararı alan Sırp sol bek, o dönemde de Sarı-Lacivertliler’in gündemine gelmişti. Aziz Yıldırım’ın takımda görmeyi çok istediği Kolarov için İngiliz ekibiyle el sıkışıldı. Yıldırım, oyuncuyla görüşmeye dönemin idari menaceri Hasan Çetinkaya’yı gönderdi.

Sadece 100 bin Euro fazla!

Çetinkaya, Kolarov ve menajeriyle masaya oturdu. Teklifte senelik 3 milyon Euro’ya kadar çıktı. Ancak tecrübeli futbolcu 4 milyon Euro’da diretince, Sarı-Lacivertliler geri adım attı. Devreye giren Roma, City ile 5 milyon Euro’ya anlaştı. Kolarov, senelik 3.1 milyon Euro’dan 3 yıllık imzayı attı.

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Kolarov adım adım Fenerbahçeye | Transfer Haberleri

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