Köksal ve Çapa'dan Eskişehirspor'un geleceği hakkında önemli açıklamalar!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKöksal ve Çapa'dan Eskişehirspor'un geleceği hakkında önemli açıklamalar!
GeriFutbol Köksal ve Çapa'dan Eskişehirspor'un geleceği hakkında önemli açıklamalar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
06.02.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Köksal ve Çapa'dan Eskişehirspor'un geleceği hakkında önemli açıklamalar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köksal ve Çapa'dan Eskişehirspor'un geleceği hakkında önemli açıklamalar!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, takımın geleceği için planlamalar yaptıklarını belirterek, "Eskişehirspor'u yeniden özlenen yere taşıyacağız." dedi.

Hasan Hüseyin Köksal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni bir yönetim olarak Eskişehirspor'un daha iyi olması için uğraştıklarını söyledi.

Kulüp Başkanı Kaan Ay ve yönetim kurulunun yeni kaynak bulma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Köksal, bu zor dönemde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Şehrin birlik ve beraberliğinin önemini vurgulayan Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehirspor camiasının kenetlendiği bir döneme giriyoruz. Bu süreçte bizlere yardımcı olan, sorunları açmamızda destek verenlere teşekkür ediyorum. Bu kentin birlik ve beraberliği, sıkıntıların yaşanmaması için gerekli destek verilmelidir. Eskişehirspor'u iyi günler bekliyor. Son 10 yılda kötü günler geçiren bir Eskişehirspor var. Yeni bir yönetim olarak gövdemizi koyduk. Artık, planlamalar yapıyoruz. Eskişehirspor'u yeniden özlenen yere taşıyacağız. Sezon sonuna kadar süreci sıkıntısız atlatacağımızı düşünüyoruz. Eskişehirspor'a olan güven sorununu atlatıp kentin yeniden kenetlenmesi için çalışacağız. Eski hatalardan arınmış, mali politikaları daha sağlam zemine oturmuş projeler üzerine çalışıyoruz."

Köksal, kulüp tesislerindeki bütün personeli yeni stada taşıyacakları bilgisini de paylaştı.

Gelecek sezon başında stadı devralıp kurumsallaşacaklarını aktaran Köksal, "Kulüp sportif anlamda hocamız Fuat Çapa'ya emanet. Bütün personeli yeni stada taşıdıktan sonra burada sadece sportif faaliyetler yürütülecek." ifadelerini kullandı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 457Barcelona - Real Madrid
    1
    MS1
    1,55
    13942kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- Fuat Çapa: "Yaşadığımız çilenin çok büyük getirileri oldu"

Toplantıda bulunan teknik direktör Fuat Çapa ise sezonun ilk yarısının kendileri adına çok zor ve sancılı geçtiğini hatırlattı.

Zorlu geçen dönemin kazançlarının da olduğunu ifade eden Çapa, "Yaşadığımız çilenin çok büyük getirileri oldu. Bizim çocuklar artık belli bir seviyeye geldi. Çocukluktan çıkıp birey oldular. Şu anda Türk futboluna 12-13 yeni isim kazandırdık." diye konuştu.

Siyah-kırmızılı kulübün içinde bulunduğu ortam ve şartların kolay olmadığına dikkati çeken Çapa, zorlu dönemi henüz atlatamadıklarını belirtti.

"Ligde kalacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diyen Çapa, şunları kaydetti:

"Maç kazandıkça neler yapabileceğimize bakacağız. Eskişehirspor'un geleceğini nasıl kurtarırız, onu planlamalıyız. Geleceğimizi gençler belirleyecek. Onlar bizim ilk tercihimiz olacaktır. Eskişehirspor'un kurtuluşu genç futbolcularla olacak. Futbolcuların sözleşmelerini yeniden yapılandırarak yüzde 30 gibi tasarruf sağladık. Kardemir Karabük karşılaşmasının ardından yapacağımız 4 maç bizim ligdeki hedefimizi belirleyecek. Doğru bir yapılanmayla gerçekçi bir hedefimiz olmalıdır. Bu kulüpten gidenlerden helallik almadan sıkıntılardan kurtulamayız. İnsanların Eskişehirspor'a olan güvenini kazanmalıyız. Bu ortam oluşursa dünyanın her yerinden en iyi oyuncuyu Eskişehirspor'a getirebilirsiniz." 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Köksal ve Çapa'dan Eskişehirspor'un geleceği hakkında önemli açıklamalar!

Anlaşma sağlandı! Sezon sonu bedavaya geliyor...

Trezeguet'ten Galatasaray çıkışı! "Bana yalan söylediniz"

Sala'nın köpeği hala bekliyor