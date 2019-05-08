Kokorin ve Mamaev'in cezaları belli oldu!
Tutuklu olarak yargılanan Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in cezaları belli oldu.
İki ayrı fiziksel saldırı olayına karıştıkları tespit edilen ve geçtiğimiz ekim ayında tutuklanan Zenitli Aleksandr Kokorin ve Krasnodarlı Pavel Mamaev'le ilgili mahkeme kararı açıklandı.
Mahkeme, Aleksandr Kokorin'e 18 ay, Pavel Mamaev'e 17 ay hapis cezası verdi.
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