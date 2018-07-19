Köklü iki ekip CANLI YAYINDA! Öne çıkan iddaa...
90+1'de avantajı yakalayan Maccabi Tel Aviv, Ferencvaros'u kupa dışına itebilecek mi? Rövanş maçı Nesine.com'da CANLI olarak yayınlanacak! Son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
Maccabi Tel Aviv - Ferencvaros
- İki takımın da ligi henüz başlamadı, ikisi de geçtiğimiz sezonu 2'nci sırada bitirdi.
- 2012-2017 yılları arasında Maccabi Tel Aviv'in Sportif Direktörü olarak görev yapan Jordi Cruyff, geçtiğimiz sezon takımın teknik patronu olmuştu. Cruyff ile yollar bu sezonun başında ayrıldı ve takımın başına Vladimir Ivic getirildi.
- Ferencvaros'un başında ise bir dönem Gençlerbirliği'ni de çalıştıran Thomas Doll var. Geçtiğimiz yıl 13 gol - 10 asistle oynayan Daniel Böde ve 17 gol atıp, 6 asist üreten Roland Varga en dikkat çeken isimler.
20:00'de başlayacak rövanş (ilk maç 1-1) karşılaşması, CANLI YAYINLA Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
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