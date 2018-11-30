Koeman'dan flaş açıklama: Sezon sonu...
Erwin Koeman, De Telegraaf’a verdiği röportajda, Fenerbahçe’deki görevinin her an bitebileceğini söyledi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Bir gün ya da bir hafta, kesinlikle çok uzun sürmez. Yeni yıla kadar kalacağımı düşünmüyorum" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Hollanda basınına geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. De Telegraaf gazetesine konuşan Erwin Koeman, “Fenerbahçe’de sezon sonuna dek gidebileceğimi, uzun süre bu görevde kalabileceğimi düşünmüyorum. 1 gün sonra da görevim bitebilir, 1 hafta sonra da… Biteceğini görebiliyorum. Fakat, yeni yılı görebileceğimi düşünmüyorum. İlk devre sonuna kadar 7 maç var ve bu 7 maçta da takımın başında olacağımı zannetmiyorum.” dedi.
Erwin Koeman, kulüple bu konuda görüşme yapmadığını belirterek, “Kulübün ne istediğini anlamaya çalışıyorum ve bana açıklama yapacakları günü bekliyorum. Bazı şeyler okuyorum ama asla direkt olarak “Ne istiyorsunuz?” diye sormadım. Yakın gelecekte bir şeylerin olmasını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.
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