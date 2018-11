Koeman: 'Burada kalırsam...'

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, kazanmak zorunda oldukları bir maça çıktıklarını anlatarak, "Takımın üzerinde baskı vardı. Lig tablosuna baktığımızda baskı bundan kaynaklanıyordu. Daha iyi yerlere gelmeliyiz bu tabloda. Galibiyetten dolayı mutluyum. Bir hafta içinde üç zorlu maç oynadık. Bu maçta galibiyete ihtiyacımız vardı. Saha içinde gösterdiğimiz performanstan mutluyum. Takım olduğumuzu gösterdik, disiplinimizi sahaya yansıttık. İkinci yarı bizim için savunmacı anlayışla geçti. Bazı oyuncularım yorgundu. Yinede fazla şans üretemediler. Bu galibiyeti hak ettik, oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Her teknik adamın kendine ait düşüncelerinin olduğunu dile getiren Koeman, "Takımın birinci hocası olmadan önce de gördüğüm bir şey vardı, bu takım

çok çabalıyordu. Şu an biraz daha dar alanda oynuyoruz. Futbolda ilk yapmanız gereken şey budur. Bu sayede rakibe çok alan vermiyoruz. Bu çok önemli. Sadece savunma yapmak değil, benim için önemli nokta güçlü yanlarınızı gösterip zayıf yanlarınızı göstermemektir." değerlendirmesinde bulundu.



"Burada kalırsam hiçbir şey için söz veremem"

Koeman, takımdaki geleceği hakkında da konuşarak şunları kaydetti:



"Burada kalırsam hiçbir şey için söz veremem. Tek yapmam gereken bu şekilde çalışmak. Çok gelişmemiz gerekiyor. Ligdeki sıralamamız belli. Belki bu akşam bir başlangıç olur, birçok sakat oyuncumuz var. Kasım ve aralık aylarında oynayacağımız 9 maç var. Bir sonraki maç Trabzon deplasmanına milli aradan dolayı sadece bir-iki gün tam takım çalışabileceğiz. Durum bu, bu durumla başa çıkacağız. Bu akşamki skor takıma öz güven aşılamıştır. Şampiyonlukla ilgili

konuşmak için çok erken. Şu an o noktada değiliz. Semih Özsoy'un hakkımda söyledikleri güzel şeyler ama bana bilgi verecekleri ana kadar bu durumla ilgili bir açıklama yapmayacağım. Ben sadece bekliyorum ve bu konuda da son derece rahatım. Bekleyip görelim."



Taraftarın kendi lehine yaptığı tezahüratları da değerlendiren Koeman, "İsmimi bağırdıklarını duymadım. Taraftarın isminizi bağırması her zaman güzeldir. Bunu ailemden öğrendim, duygusal bir dünyada yaşıyoruz. İki maç kaybetsek farklı sonuçlar da olabilir. Kalıp kalmama konusunda ben son derece rahatım." ifadelerini kullandı.



Takımdaki futbolcular İsmail Köyaşı, Barış Alıcı, İslam Slimani ve Hasan Ali Kaldırım hakkında da yorum da bulunan Koeman, sözlerini şöyle tamamladı:



"İsmail Köybaşı adına üzgünüm. Taraftarlarla sorun yaşadığını gördük. Gerçekten çok çalışan harika bir profesyonel. Hasan Ali, çok iyi bir oyuncu. Büyük bir enerjisi var. Biraz nefes almada sıkıntı yaşıyordu bugün. Buna rağmen çok iyi bir iş çıkardı. sıkıntı yaşıyordu bu akşam. Defansif açıdan mükemmel iş çıkarıyor. Top bizdeyken de iyi iş yapıyor. Onun performansından mutluyum. Barış Alıcı içinse şu an içinde bulunduğumuz durum 'Sen oyna, sen gir, sen çık.' değil. Tek yapmamız gereken maçları kazanmak. Barış'ın da zamanı gelecek. Son iki maçta iki forvetle oynadık, bu yüzden arkayı sağlam tutmamız lazımdı. Bu da oynamamasına etken. Slimani'nin de şansızlığı var. Anderlecht maçında kaçırdığı gol nedeniyle o gece uyumamış. Zor bir dönemden geçiyor ama şanslar geldiğinde goller atacaktır."