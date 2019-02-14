Koç'tan görüntülü basın toplantısı
Fenerbahçe yönetimi şikayet ettiği konuları masaya yatırıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, bugün saat 12.00’de statta bir basın toplantısı düzenleyerek, ‘sistematik hakem hataları’ ile ilgili açıklamalarda bulunacak.
ÖZELLİKLE Bursaspor ve Kayserispor maçlarındaki hakem kararları sonrası sert eleştirilerde bulunan Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili basın toplantısını bugün yapacak. Toplantıda başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, şikayetçi oldukları hakem kararlarını görüntülü olarak ortaya koyarak taleplerini anlatacak.
ÜST ÜSTE TEKRAR...
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Kulübümüz, özellikle sezonun ikinci yarısı itibariyle Futbol Takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem ‘hataları’ ile ilgili 14 Şubat Perşembe (bugün) saat 12.00’de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla, 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek toplantı, tüm basın mensupları ve spor yazarlarının katılımına açıktır.”
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