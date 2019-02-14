Koç'tan görüntülü basın toplantısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKoç'tan görüntülü basın toplantısı
GeriFutbol Koç'tan görüntülü basın toplantısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
14.02.2019 - 02:04, Son Güncelleme:

Koç'tan görüntülü basın toplantısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koç'tan görüntülü basın toplantısı

Fenerbahçe yönetimi şikayet ettiği konuları masaya yatırıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, bugün saat 12.00’de statta bir basın toplantısı düzenleyerek, ‘sistematik hakem hataları’ ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

ÖZELLİKLE Bursaspor ve Kayserispor maçlarındaki hakem kararları sonrası sert eleştirilerde bulunan Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili basın toplantısını bugün yapacak. Toplantıda başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, şikayetçi oldukları hakem kararlarını görüntülü olarak ortaya koyarak taleplerini anlatacak.

ÜST ÜSTE TEKRAR...

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kulübümüz, özellikle sezonun ikinci yarısı itibariyle Futbol Takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem ‘hataları’ ile ilgili 14 Şubat Perşembe (bugün) saat 12.00’de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla, 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek toplantı, tüm basın mensupları ve spor yazarlarının katılımına açıktır.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Koç'tan görüntülü basın toplantısı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Bir ilk yaşandı

Rakip maçı bıraktı! Başkan skandal bir harekete imza attı

Obradovic: “30 dakika boyunca çok iyi bir oyun oynadık”