Kocaman'ın odasındaki büyük sır! Derbinin hakemi...
Gözler bu akşam şampiyonluk yarışına önemli etki edecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde... Peki bu derbi öncesi Aykut Kocaman'ın odasındaki sır ne? Gelin hep birlikte bakalım...
Türkiye nefesini duttu, dev derbiyi bekliyor... Fenerbahçe bu akşam saat 19.00'da ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Dev derbiyi ise hakem Bülent Yıldırım yönetecek... Bülent Yıldırım ile ilgili bir sır ise derbi öncesi gündeme geldi... Aykut Kocaman'ın odasındaki dev fotoğraf... Peki o fotoğraftaki detay ne? İşte o duvardaki fotoğrafın sırrı...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2010-11 sezonunda Kadıköy'de oynanan ve 0-0 biten maçtaki bir pozisyonu odasına poster yaptırdı...
O MAÇLARIN HAKEMİYDİ
Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Bülent Yıldırım'ın iki ilginç özelliği dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 18 maçlık lig serisinde Galatasaray'ın aldığı 3 beraberliğin ikisinde hakem Bülent Yıldırım'dı.
2010- 11 sezonunda Kadıköy'de oynanan ve 0-0 biten maçta, Galatasaraylı Sabri'nin, Dia'nın sırtına çıktığı pozisyon sarı-lacivertliler için simge haline gelmişti. Aykut Kocaman da o pozisyonun fotoğrafını poster yaptırıp odasına astı.
Kocaman, o resimle ilgili ise şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray'la o dönem oynadığımız ilk maçla ilgili bir fotoğrafı duvarıma astım. Çok net bir penaltı vardı. Anormal net bir penaltı vardı. Futbol hayatımda gördüğüm en bariz fauldü. Bir futbolcunun iki ayağı diğer futbolcunun omuzlarının üzerindeyse bu fauldür. Bu fotoğraf duvarımda duruyor, ben de hâlâ bakıyorum." (Fotomaç)
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