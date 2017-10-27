Kocaman’ın Mehmet Topal'ı kazanma planı

MİLLİ YILDIZ ‘DiNLENDiRME TERAPiSi’ iLE YENiDEN TAKIMA DÖNDÜRÜLECEK

F.bahçe’de uzun süredir forma şansı bulamayan Mehmet Topal’a dinlendirme terapisi uygulanıyor. Özellikle Vardar maçında yaptığı hatalar ve lige kötü başlangıcı ile dikkat çeken tecrübeli yıldız haftalardır forma yüzü göremiyor. Milli futbolcuyu kaybetmek istemeyen Aykut Kocaman onu Hasan Ali’de olduğu gibi dinlendirip kazanmayı planlıyor.

HER AN ŞANS BULABİLİR

Ozan Tufan ve Josef’in iyi bir form yakalamaları da Topal’ın forma giymesinin önünde engel. Kocaman şu an daha iyi durumda olduğuna inandığı Ozan ve Josef’e şans vermeye devam edecek. Bu iki oyuncudan biri formsuz ya da cezalı olursa Topal şans bulabilecek. Fenerbahçe, Topal’ın oynadığı Göztepe, Trabzon ve Akhisar maçlarında 7 puan kaybetmişti.