'Kocaman'ın iki büyük silahı...'
Fenerbahçe'nin Bursaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gazetemiz muhabiri Ahmet Ercanlar değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe için yine asla puan kaybedilmesi düşünülmeyecek bir maç daha. Bu döneme takımın ritm bularak girmesi çok büyük bir avantaj. Hem oyuncuların hem de teknik direktör Aykut Kocaman’ın özgüveni son derece yüksek. Bu dönemde tek bir puan kaybına bile tahammül yok.
Aykut Kocaman, Bursaspor’un iki gün antrenmana çıkmamasının aleyhlerine olduğunu düşünüyor. Bursasporlu futbolcuların antrenmanlara çıkmadıkları için taraftarlarından tepki çekmemek adına bu maça çok ciddi asılacaklarını düşünüyor. Oyuncularını da bu şekilde motive etti.
Kocaman’ın kulübesinde iki büyük silah Valbuena ve Janssen olacak. Valbuena kulübeden gelme rolüne iyice alıştı ve takımına büyük de bir katkı veriyor. Kocaman’ın en büyük silahlarından biri olacak ve ikinci devre oyun sıkışırsa takımını galibiyete taşımak için sahada olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle