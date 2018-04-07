Kocaman'ın gözdesiydi... Ayrılmak istediğini söyledi!
Fenerbahçe'de bir ayrılık haberi de Eljif Elmas'tan geldi.
18 yaşındaki futbolcunun, Aykut Kocaman'la özel bir görüşme yapıp transfer için izin istediği öğrenildi. F.Bahçe U21 takımında forma giyen Makedon orta sahanın, "Gençler liginde oynamak istemiyorum. Burada yeteneklerimi geliştiremiyorum. Hatta geri gidiyorum. Gelecek sezon oynayabileceğim bir takımda olmama izin verin" dediği bildirildi.
KİRALIK FORMÜLÜ
Kocaman'ın da yönetimle yaptığı toplantıda Elmas'ın düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanabileceğini söylediği vurgulandı.
Lisans sorunu yaşadığı için sezon başında A takımla maça çıkamayan Eljif, ikinci devrede Van Persie'nin gidişinin ardından yabancı kontenjanına dahil oldu. Ancak sadece 3 maçta forma giyebildi. (Fotomaç)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle