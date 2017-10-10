Kocaman'ın G.Saray rahatsızlığı

Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları dün başlarken, Aykut Kocaman takımına yakın markaj uyguluyor.

Kocaman futbolcularıyla özel görüşmeler yaparken, bazı önemli isteklerde de bulundu. İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün Samandıra’daki mesaisinden önemli satır başları;

1 ‘G.SARAY’I DEĞİL, MALATYA’YI DÜŞÜNÜN’

Öncelikle Kocaman takım içerisinde Galatasaray maçının konuşulmasından rahatsız. Takımının bu maçı değil, daha önce oynayacakları Yeni Malatya maçını düşünmesini isteyen Kocaman, herkesin tamamen pazar günü oynanacak Yeni Malatya maçına odaklanmasına çalışıyor.

2 FORMA İSTEYENLERE, ‘HAZIR OLUN’ TALİMATI

Fernandao, Soldado ve Şener, Aykut Kocaman ile özel olarak görüşerek forma şansı istediler. Bu üç oyuncuya da şans bulacaklarının garantisini veren Kocaman her an oynayacakmış gibi hazır olmalarını istedi. Kocaman, diğer oyunculara da benzer ifadeler kullandı.

3 VOLKAN’LA ÖZEL GÖRÜŞME

Kaledeki yerini Kameni’ye kaptıran takım kaptanı Volkan Demirel de Aykut Kocaman’a kendisini iyi hissettiğini ve oynamaya hazır olduğunu iletti. Kocaman da tecrübeli file bekçisine, kapılarının açık olduğunu belirtirken, formunu yüksek bulduğu an takımda yer vereceğini belirtti.