Kocaman'ın Fener'i tarih yazdı! Karavana...

Akhisar deplasmanında tek isabetli şut atarak kaybeden Fenerbahçe, son 14 yılda Süper Lig'de mücadele eden tüm ekipler arasında maç başına isabetli şut oranı en kötü 4. ekip oldu.

Bu sezon maç başına 3,2 isabetli şut ortalaması yakalayan Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, ancak Diyarbakırspor (2009-10), Elazığspor (2012-13) ve Ankaragücü'nü (2011-12) geçebildi.

2005-06'YI ARIYOR

Ligde geride kalan 7 maçta isabetli şut performansı yerlerde sürünen Fenerbahçe, 2005-06 sezonunda ise bu alanda 14 yılın zirvesinde yer alıyor. Kanarya, o sezon maç başına 7,82 isabetli şut ile rakiplerini geride bırakmıştı. Kocaman ile 2010-2011 sezonunda yakalanan 6,59 ortalama ise en iyi 5.karne oldu.

Sarı-lacivertli forma ile 476 dakikada iki penaltı golü bulunan Giuliano, bu goller dışında rakip kalelere şut isabet ettiremedi.

Fenerbahçe'de forma giyen 4 hücum adamı 7 haftada sadece üç isabetli şut atabildi (Janssen 2, Van Persie 1, Soldado 0, Ahmethan 0). (Sabah)