Kocaman plan! Fenerbahçe bu kez...

Alanya maçının çıkış maçı olmasını istediğini belirten Kocaman şöyle devm etti: Ayağa kalkma vakti geldi. Artık dikkat dağınıklığı olmamalı. Birçok maça 1-0 geride başladık. Savunda yer tutmayı bilmeliyiz.

​TOPU KAYBEDİNCE PRES YAP

Hücumda daha efektif oynamalı ve daha iyi pas tercihleri yapmalıyız. Kopu kaybettiğimizde hemen kapmak için pres yapalım. Bu iyi yaptığımız bir şey ve bundan vazgeçmeyelim. Mücadele çok önemli.

1. BÖLGEDE PAS HATASINA DİKKAT

Fazla kontra yiyoruz. Bunun için geri daha iyi koşmalı ve topa çabuk müdahale etmeliyiz. 1. bölgeden çıkarken dikkatli olalım. Pas hatası olmasın. Herkes kademeye girmeli, herkes arkadaşının açığını kapatmalı. (Takvim)