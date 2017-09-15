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Kocaman plan! Fenerbahçe bu kez...

Yaşanan puan kayıpları nedeniyle mental sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de teknik patron Aykut Kocaman dün Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Çok puan kaybettiklerini buna karşın kötü futbol oynamadıklarını söyleyen Kocaman, oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu.

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Alanya maçının çıkış maçı olmasını istediğini belirten Kocaman şöyle devm etti: Ayağa kalkma vakti geldi. Artık dikkat dağınıklığı olmamalı. Birçok maça 1-0 geride başladık. Savunda yer tutmayı bilmeliyiz.

​TOPU KAYBEDİNCE PRES YAP
Hücumda daha efektif oynamalı ve daha iyi pas tercihleri yapmalıyız. Kopu kaybettiğimizde hemen kapmak için pres yapalım. Bu iyi yaptığımız bir şey ve bundan vazgeçmeyelim. Mücadele çok önemli.

1. BÖLGEDE PAS HATASINA DİKKAT
Fazla kontra yiyoruz. Bunun için geri daha iyi koşmalı ve topa çabuk müdahale etmeliyiz. 1. bölgeden çıkarken dikkatli olalım. Pas hatası olmasın. Herkes kademeye girmeli, herkes arkadaşının açığını kapatmalı. (Takvim)

AYKUT KOCAMANFENERBAHÇEAytemiz Alanyaspor
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