Kocaman'dan Volkan sözleri: 'İnsan sevdiğine kızarmış'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriKocaman'dan Volkan sözleri: 'İnsan sevdiğine kızarmış'
Futbol Kocaman'dan Volkan sözleri: 'İnsan sevdiğine kızarmış'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Southampton'da Pellegrino dönemi sona erdi

Futbol
13.03.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

Kocaman'dan Volkan sözleri: 'İnsan sevdiğine kızarmış'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaman'dan Volkan sözleri: 'İnsan sevdiğine kızarmış'

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Volkan Demirel konusunda konuştu. Kocaman, 'Volkan tansiyonu yüksek bir maçta hata yaptı, ben de kendisine yaptığı hataları tek tek anlattım. Evet, belki biraz sert olmuş olabilir. Bunu sizlerin karşısında yapmamalıydım. Ama insan sevdiğine daha çok kızarmış. Bizimki de biraz öyle oldu' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatya maçı sonrasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Volkan Demirel'e sert sözler söylemesine rağmen cezası biter bitmez kadroya alması ile ilgili bir soruya Kocaman, "Sezon sonuna kadar en iyi oyuncularla sahada olmamız lazım. En iyi takımımızla mücadele etmeliyiz. Volkan tansiyonu yüksek bir maçta hata yaptı, ben de kendisine yaptığı hataları tek tek anlattım. Evet, belki biraz sert olmuş olabilir. Bunu sizlerin karşısında yapmamalıydım. Ama insan sevdiğine daha çok kızarmış. Bizimki de biraz öyle oldu. Volkan'ın kalitesine ve tecrübesine her zaman ihtiyacımız var. Gerek kaptanlığıyla gerek performansıyla bize katkı yapacak. Malatya maçında da mükemmel oynayarak bunu gösterdi" yanıtını verdi.

DEĞİŞİM ÖYLE PAT DİYE OLMUYOR
Tecrübeli teknik adam, maç öncesinde kadroyu gören taraftarların Mehmet Ekici, Soldado ve Valbuena'nın yedek oturmasına tepkili olduğu yönündeki soru için de şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz sahaya süreceğimiz 11'in tercihini, birçok kriteri değerlendirerek yapıyoruz. Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 25 maça bakın. Zorunlu değişiklikler dışında en çok maç kazanan 11, bu 11... Bu nedenle böyle bir tercih yaptık. Tabii ki, bu yapıya en doğru şekilde Valbuena, Mehmet Ekici ve Soldado gibi isimleri nasıl monte edeceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ama bu tip değişiklikler pat diye olmuyor. Yavaş yavaş denemelerle onları da bu kadronun içine monte edeceğiz." (Sabah)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte Sinan Gümüş gerçeği! Tesadüf değil alın teri...

2018 Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası takımları

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?