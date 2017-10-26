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Kocaman'dan Van Persie'ye: Hayırdır, sakallar...

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken diyalog... Teknik direktör Aykut Kocaman ile Hollandalı futbolcu Robin van Persie arasında karşılıklı ilginç bir 'sakal' konuşması oldu.

Ahmet ERCANLAR
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Sakatlığının ardından bireysel güçlendirme çalışmalarını sürdüren Robin Van Persie’nin gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor. Hollandalı oyuncu yoğun bir çalışma programı izlerken uzayan sakalları Aykut Kocaman’ın da dikkatini çekti. Kocaman Hollandalı yıldıza antrenmanda, “ Hayırdır. Sende sakal, bende sakal” diyerek takıldı. 

Kocaman’ın bu sözlerine gülerek yanıt veren Van Persie, “Bunu sadece imaj için yaptım. Biraz uzayınca yakıştığını düşünüp uzatmaya karar verdim. Başka nedeni yok” diyerek yanıt verdi. 

Kocamandan Van Persieye: Hayırdır, sakallar...

Fenerbahçeidman
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