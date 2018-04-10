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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.04.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Kocaman'dan Valbuena'ya olay sözler! Topla bu kadar...

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Kocaman'dan Valbuena'ya olay sözler! Topla bu kadar...

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Osmanlıspor maçının ikinci yarısında oyuna girerek harika bir performans sergilese Aykut Kocaman'ın gözüne giremedi.

1- Osmanlı maçında sakatlanması, Kocaman'ın adeta gözünü açtı!

2- Rakamlar Fransız'ın aleyhine işledi, Akhisar maçı bardağı taşırdı

3- Topu paylaşmaması takımı olumsuz etkiliyor, Sivas'ta da yedek

4- "Topla bu kadar oynuyorsan, Messi gibi yılda 50 gol atmalısın...

"Fenerbahçe'nin Osmanlıspor karşısında 2-0 kazandığı maçın ardından gündem yine Mathieu Valbuena'nın sonradan girip skora katkı vermesi oldu... Fransız yıldızın yedek kalması eleştirilirken, Aykut Kocaman'ın basın toplantısındaki, "Böyle olacağını bilsem de maça yine aynı 11'le başlardım" sözleri, polemiğin alevini iyice şiddetlendirdi. Peki nedir bu Valbuena gerçeği?

En Çok Oynanan Bahis
  • 122Sivasspor - Fenerbahçe
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TOP KULLANMA İLE SKOR FARKLI

Kocaman, sezon başında Valbuena için çok olumlu sözler söyledi ancak maçlar ilerledikçe Valbuena'nın top kullanma oranıyla skora yaptığı katkı arasında ciddi farklar oluştu. Teknik heyet "Bu kadar topla oynuyorsan, Messi gibi senede 50 gol atman lazım" sözleriyle Valbuena'dan bireysel oyun tarzından vazgeçmesini istedi.

AATİF İLE YENİ SÜREÇ BAŞLADI

Süreç ilerledi, takım Avrupa'da Vardar'a elendi. Kocaman faturayı Valbuena'ya kesmedi. Fransız yıldız, bireysellikten vazgeçmiyor, buna rağmen her geçen gün takım savunması konusunda geriye gidiyordu. İlk yarıdaki Osmanlı maçı dönüm noktası oldu. İstifanın eşiğinden dönen Kocaman, sakat Valbuena'nın yerine görev verdiği Aatif'la yeni bir sürecin başlangıcını yaptı.

SONRADAN GİRİP KATKISINI YAPTI

Aatif'ın girişiyle takım savunması oturdu, 5 maçlık galibiyet serisi geldi ve Fenerbahçe yeniden lige tutundu. Sezonun ikinci yarısında özellikle Kadıköy'deki maçlarda Aykut Kocaman zaman zaman yine Valbuena'yı 11'e alsa da Fransız'ın performansından memnun kalmadı. Ancak oyuncu sonradan girdiği çoğu maçta skora katkı yaptı.

TAM HAMLE OYUNCUSU

Teknik heyet, bu veriler ışığında Valbuena'nın hamle oyuncusu olarak faydalı olduğuna karar verdi. Valbuena'nın oyunda oluşunun, topun paylaşımı anlamında diğer oyuncuları olumsuz etkilediği de tespit edildi. Kısacası, tüm tartışmalara rağmen Fransız yıldız, Sivas'ta da yüzde 99 ihtimalle yine yedek güç olacak.

RAKAMLAR ONUN ALEYHİNE İŞLEDİ

Mathieu Valbuena'nın, 11 oynadığı 15 maçta Fenerbahçe 5 kez kazanabildi (yüzde 33.3)... Onun olmadığı 13 maçta ise 10 galibiyet, 2 beraberlikle 32 puan toplandı ve yüzde 77'lik galibiyet oranı yakalandı. Son şans bulduğu Akhisar karşılaşmasında takım Kadıköy'de 3-2 yenilip ağır bir yara alınca, Valbuena'nın işi iyice zorlaştı. (Sabah)

 

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