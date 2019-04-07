Kocaman'dan şampiyonluk yorumu: "Ciddi bir sarsıntıya..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKocaman'dan şampiyonluk yorumu: "Ciddi bir sarsıntıya..."
GeriFutbol Kocaman'dan şampiyonluk yorumu: "Ciddi bir sarsıntıya..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.04.2019 - 22:08, Son Güncelleme:

Kocaman'dan şampiyonluk yorumu: "Ciddi bir sarsıntıya..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaman'dan şampiyonluk yorumu: "Ciddi bir sarsıntıya..."

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Başakşehir ciddi bir sarsıntıya uğramazsa çok önemli bir avantaja sahip gözüküyor” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son haftalarda uyumlu olmadıklarını söyleyerek, “Özellikle oyunun akışı sırasındaki oyunu sonlandırma becerimiz Fenerbahçe maçından beri uyumsuz. Bu da ciddi bir özgüven kayması yapıyor. Oyunun ofansif tarafında sonlandırma konusunda problemler yaşamaya başladık. Aranın iyi olacağını düşünüyorduk ama ara bizim için iyi şekilde geçmedi sakatlıklarımız fazlaydı. Buraya gelirken maç öncesi bakıldığı zaman Galatasaray’ın galip gelmesiyle beraber Başakşehir dünkü maçın etkisiyle enerji yüklenmesi olacaktı. Oyunun genel gidişatına bakıldığı andan itibaren Başakşehir’i tebrik ederim. Oyunun genel hakimi kazanmaya yakın tarafı Başakşehir’di. Son zamanlardaki yükselen grafiklerine uygun bir şekilde bize yaşam şansı vermeden kendi oyunlarını dikte etmeyi başardılar. Ligin bundan önceki 15 maçını gol yemeden bir takım için öne geçtikten sonra biraz daha kontrollü, rakibi kaleden uzakta tutma şeklinde oynadılar. 1-0 dan sonraki bölümde aktiviteler yapabilseydik burada biraz daha oyun içinde kalma şansımız olabilirdi. Oyun tutarlarımızı, topu aldığımız anda kullanma konusundaki beceri eksikliğimiz ortadan kalktı. Güvenli oyunumuzu daha başarılı gelecek aksiyonlardan uzak kaldık. En büyük problem buydu. İlk yarıyı berabere bitirmeyi bir şekilde başardık. İkinci yarı en kırıcı sıkıntıların olabileceği periyot. Hemen başında kendi organizasyonlarıyla gelen gol ve o andan itibaren işi zorlaştırdı. Jahovicle çok net, Filipovicle çok net fırsattan yararlanamadık. 2. golden sonra top bizim kontrolümüzde ama oyun Başakşehir’in kontrolünde geçti” dedi.

“Fenerbahçe-Galatasaray maçları şölendir”

Derbi ile alakalı yorum yapmak istemediğini aktaran Kocaman, “Sağlıklı yorum yapmayabilirim. Futbol için uzun bir süre var. Fenerbahçe-Galatasaray maçları şölendir. Şu an ciddi bir fikstür bir sıkıntısı olmasına rağmen oyun kalitesi, özgüveni kazanmış, saha içinde çok rahat hareket edebilen, doğru oyun karakteriyle ofansif aynı zamanda defansif bir şekilde 16. maçı gol yemeden bitirdi Başakşehir. Başakşehir ciddi bir sarsıntıya uğramazsa çok önemli bir avantaja sahip gözüküyor” diye belirtti.

“Abdullah avcı son derece iyi gidiyor”

Abdullah Avcı’nın son derece iyi gittiğini belirten tecrübeli teknik adam, “Doğrular konusunda gerçekçiliği ve tavrı kendi adına sevindirici bir durum. Başakşehir özellikle geçen sezon oynadığımız maçtan sonra genel oyun tarzını birkaç maç daha devam etti, ama sonra değiştirdi. Bütün takımlar onlara karşı bunu yapmaya başladı. Tutucu bir şekilde oyun oynamaya çalışmak şampiyonluğa giden yolda zaman zaman biraz sıkıntılı duruma da dönebiliyordu. Şu anda nispeten karma oyuna döndüler. Artık baskı geldiği andan itibaren direkt oynamaya başladılar. Değişimleri son derece sevindirici. Gelişen takımları ve antrenörleri anlatmak teşvik etmek bizim görevlerimizden bir tanesi. Marifetli insanları doğru yapan insanları tebrik etmekte fayda var. Başakşehir hala özünü kaybetmeden sahanın her yerini kullanan bir takım. Savunmadan asla ödün vermeden ataklarını yapmaya çalışan özellikle ikinci toplarda nefes aldırmayan bir takım. Son derece bunu iyi yapıyorlar. Bir takımın neye ihtiyacı varsa onu oynamalı. Şapşalca hücum futbolu, savunma futbolu gibi işlere gitmeden doğru oyun oynanmalı. Geçen seneki baskılı oyun Başakşehir yüzündendi. Bugün onların değişkenliği bizi de değiştirdi. Sürekli baskı yapma isteği arka alanda büyük alanlar oluşturmak demektir. Dolayısıyla bugünkü maçta iki değişken vardı. Bizim daha uyumsuzluğumuz ve Başakşehir’in geliştirdiği farklı oyun stili. Mert Günok 60-70 metre savunma arkasına pas atıyor” dedi.

“Sivasspor maçından sonra sürecimiz normalleşmeye gider”

Bugünkü maçın zor gözüktüğünü anlatan Kocaman, “Sivas maçı da benzer sıkıntılarda olur. Ancak bizim için çok büyük bir aksilik olmazsa Sivasspor maçından sonraki sürecimiz normalleşmeye gider. Çok güvendi taraftarlar bana. Bende bu güveni bildiğim için belki çalışmak istemediğim sezonda buna istinaden geldim. 7 haftalık periyot var. Mümkün olduğunca az yıpranarak sezonu bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki sezon daha ne yaptığını bilen bir takım olmak istiyoruz. Umarım 7 haftalık periyotu az hasar görerek atlatırız” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Emre Belözoğlu'ndan maç sonu itiraf! "Saha içinde..."

Gol düellosunun galibi Denizlispor

Mathieu Valbuena'dan Galatasaray sözleri

Süper Lig'de 27. hafta puan durumu nasıl şekillendi?