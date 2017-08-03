Kocaman'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön eleme rövanş maçında Strum Graz ile 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-Lacivertliler'de teknik adam Aykut Kocaman maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde;

'Zorlu bir maç olacağı çok net, çok aşikar ortada gözüküyordu. Uyum sorunu denen bir şey var. Bunu geçirirken, skora da ihtiyacımız var özgüvenin yükselmesi açısından. Büyük bölümde kontrol bizdeydi. Ama bu bütün oyuncuların katılması gereken bir oyun. Savunma anlamında çözülmeler olabiliyor. Sorunları gidermek için herkesin çok çalışması gerekiyor. Rakibimiz yerden çapraz pasları çok iyi yapan takımlardan birisi. Transferde her şey sizin insiyatifinizle gerçekleşen bir şey değil. Yarın da, 2 gün sonra da, 5 gün sonra da olabilir. Bütün şartların sağlanması gerek. Yeni gelen arkdaşlar geldiğinde de uyum sorunu olacak. Taraftarımız ilk 20 dakika istekli oynamamızı sağladı. Ancak daha sonra Fenerbahçe'nin bütünlüğünü zedeleyen anlar oldu. Birlikte aynı hedefe koşmamız gerekiyor. Bu tepkiler Fenerbahçe taraftarına yakışmıyor.'