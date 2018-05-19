Aykut Kocaman'dan istifa sorusuna yanıt

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAykut Kocaman'dan istifa sorusuna yanıt
GeriFutbol Aykut Kocaman'dan istifa sorusuna yanıt
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
19.05.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'dan istifa sorusuna yanıt

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe ligin son maçında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon Galatasaray'ın ardından ligi 2. sırada bitirdi. Bu maçın ardından teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman istifa imasında bulunarak, ' Kararımı daha önce açıkladım, 2-3 gün içinde kararımı uygulamaya başlayacağım' dedi.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları:

Kupasız bir sene, çok konuşmanın anlamı yok. Takım üzerinden okuma yaparsak, Fenerbahçe'nin sorunları ya da durumu şu anda eksik kalır. 3-0'dan sonra elimizdeki Şampiyonlar Ligi'ni de verecektik. Ya hep ya hiç ile gidiyoruz. Ciddi bir umut kapısı sonuçta kulübün silkelenmesi için. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma bu sene bir adım daha kolay gibi gözüküyor. Hiç olmazsa elimizde o kaldı. Kararımı daha önce açıkladım, 2-3 gün içinde kararımı uygulamaya başlayacağım.

Fenerbahçe lig ikinci bitirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunu 2. sırada tamamladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Jose Fernandao, Roberto Soldado ve Selim Ay'ın kendi kalesine attığı gollerle 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, şampiyon Galatasaray'ın arkasında kaldı.  Karşılaşmada Atiker Konyaspor'un gollerini Fofana ve Jahovic kaydetti.

Fenerbahçe sezonu 72 puanla 2'nci, Atiker Konyaspor ise 36 puanla 15. sırada bitirdi.

4. yıldız yine gelmedi

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda da mutlu sona ulaşamadı.  Son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde yaşayan sarı-lacivertliler, 19 şampiyonlukta kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı başaramadı.
Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alabilmek için ön eleme oynayacak.

Aykut Kocaman yine ikinci

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde ligi yine ikinci sırada tamamladı.  Sarı-lacivertlilere geldiği ilk sezon olan 2010-2011'de averajla Trabzonspor'un önünde şampiyonluk ipini göğüsleyen Kocaman, daha sonra ise ikinciliklerle yetinmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe ile 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ligde 2. sırada kalan Aykut Kocaman, görevinden ayrılmıştı.  Aykut Kocaman'ın sezon başında döndüğü Fenerbahçe, ligi yine 2. sırada bitirdi.

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman ile 2. sırada kaldığı söz konusu üç sezonda da şampiyonluk ipini Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray göğüsledi.

Taraftardan tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde kulüp başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolculara tepki gösterdi.
Başkan adayı Ali Koç, eski futbolcuları Alex de Souza ile Mathieu Valbuena lehine tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, "Bu forma kutsaldır nasip olmaz herkese" diye slogan attı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Testi çöz! Ne kadar iyi bir FC Barcelona taraftarısın?

TFF'den Galatasaray'a tebrik

Şenol Güneş'ten maç sonu flaş açıklamalar

Fatih Terim'e basın toplantısında büyük sürpriz!