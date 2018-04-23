Kocaman'dan flaş Şenol Güneş sözleri... 'Kan izi gören varsa futbolu bırakırım!'

İşte Kocaman'ın olay yaratacak o açıklamaları:

"Sezona bizim tarafımızla damga vurduğu gibi, Fenerbahçe camiası adına konuşuyorum tabii ki, bugün stadı doldurmasa da sahayı dolduran, 'Biz de buradayız' diye dolduran bir taraftar vardı. Bugünkü elektrik, sezon boyunca görmediğimiz kadar sahaya enerji katan bir elektrikti. Fenerbahçe taraftarı tam olarak bu değildi, umarım sezonun kalanında bu devam eder."

BEŞİKTAŞ MAÇI VE YANSIMALARI...

"Hiç tartışmasız, maçın kalan tarafının oynanmasını bekliyorum. Sahadan çıkan takım, Beşiktaş. Tüm görüntüler bu yönde. Hakem sahadayken sahadan çıkan taraf Beşiktaş. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum, 'Hükmen galibiyet' gibi. Maçın kalan tarafının oynanması gerekiyor çok net. Beşiktaş, tarihsel mirası ve konjöktürel mirasıyla da maçı kalan dakikalarında da alabilir. Maçı sanki tatil ettirmek isteyen, korner direklerinin etrafına oturmuş taraftar gruplarıydı. Maçın tatil olması için onlar uğraştı. 2. yarıda da Beşiktaşlı oyuncular provokasyon yaptı."

"Saha içinde maçı tatil edecek hiçbir şey yoktu. 2 takımın sahada kozlarını paylaşması en mantıklı olanı. Hiçbir sahada görmek istemediğimiz hareketler oldu ancak öbür tarafta da olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum."

"OLMAYAN ŞEYLERİN, OLMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ ÇOK AYIP"

"Olmayan şeylerin, olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp. Son derece ayıp. Esas provokasyonlar bunlar. Hiç kimseye, hiçbir canlıya bir şeyin atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum. Herkesin canı değerli. Sadece bunlar Fenerbahçe stadında yanlış değil, her yerde yanlış. Dönüyor dolaşıyor, her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor."

"KAN İZİ GÖREN VARSA FUTBOLU BIRAKIRIM"

"Hocanın başına 5 dikiş atılması, asıl servis edilen oydu. Bu zaten kamuoyu yaratmak için yapılan bir şeydi. Beşiktaş'ın medya kontrolü çok yüksek, net gözüküyor. Fenerbahçe için 'zaten böyle' diye yargıda bulunulması sağlandı. Bu durum Fenerbahçe'ye mal edilmemeli. Hoca içeri girene kadar hiçbir şey görünmüyor. Hoca bilincini kaybettiyse içeride bir şey yapıldı. Bir tane kan izi görenler varsa, Aykut sen yanılıyorsun derse ve ortaya çıkarsa futbolu bırakmaya hazırım."