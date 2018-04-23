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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Kocaman'dan flaş Şenol Güneş sözleri... 'Kan izi gören varsa futbolu bırakırım!'
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Futbol
23.04.2018 - 22:47, Son Güncelleme:

Kocaman'dan flaş Şenol Güneş sözleri... 'Kan izi gören varsa futbolu bırakırım!'

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Kocaman'dan flaş Şenol Güneş sözleri... 'Kan izi gören varsa futbolu bırakırım!'

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Aykut Kocaman değerlendirmelerde bulundu. Kocaman olaylı derbi hakkında da açıklamalarda bulundu... Kocaman, Şenol Güneş ile ilgili de "Bir tane kan izi görenler varsa, Aykut sen yanılıyorsun derse ve ortaya çıkarsa futbolu bırakmaya hazırım." ifadeleri kullandı.

İşte Kocaman'ın olay yaratacak o açıklamaları:

"Sezona bizim tarafımızla damga vurduğu gibi, Fenerbahçe camiası adına konuşuyorum tabii ki, bugün stadı doldurmasa da sahayı dolduran, 'Biz de buradayız' diye dolduran bir taraftar vardı. Bugünkü elektrik, sezon boyunca görmediğimiz kadar sahaya enerji katan bir elektrikti. Fenerbahçe taraftarı tam olarak bu değildi, umarım sezonun kalanında bu devam eder."

BEŞİKTAŞ MAÇI VE YANSIMALARI...
"Hiç tartışmasız, maçın kalan tarafının oynanmasını bekliyorum. Sahadan çıkan takım, Beşiktaş. Tüm görüntüler bu yönde. Hakem sahadayken sahadan çıkan taraf Beşiktaş. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum, 'Hükmen galibiyet' gibi. Maçın kalan tarafının oynanması gerekiyor çok net. Beşiktaş, tarihsel mirası ve konjöktürel mirasıyla da maçı kalan dakikalarında da alabilir. Maçı sanki tatil ettirmek isteyen, korner direklerinin etrafına oturmuş taraftar gruplarıydı. Maçın tatil olması için onlar uğraştı. 2. yarıda da Beşiktaşlı oyuncular provokasyon yaptı."

"Saha içinde maçı tatil edecek hiçbir şey yoktu. 2 takımın sahada kozlarını paylaşması en mantıklı olanı. Hiçbir sahada görmek istemediğimiz hareketler oldu ancak öbür tarafta da olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum."

Kocamandan flaş Şenol Güneş sözleri... Kan izi gören varsa futbolu bırakırım

"OLMAYAN ŞEYLERİN, OLMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ ÇOK AYIP"
"Olmayan şeylerin, olmuş gibi gösterilmesi çok ayıp. Son derece ayıp. Esas provokasyonlar bunlar. Hiç kimseye, hiçbir canlıya bir şeyin atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum. Herkesin canı değerli. Sadece bunlar Fenerbahçe stadında yanlış değil, her yerde yanlış. Dönüyor dolaşıyor, her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor."

"KAN İZİ GÖREN VARSA FUTBOLU BIRAKIRIM"
"Hocanın başına 5 dikiş atılması, asıl servis edilen oydu. Bu zaten kamuoyu yaratmak için yapılan bir şeydi. Beşiktaş'ın medya kontrolü çok yüksek, net gözüküyor. Fenerbahçe için 'zaten böyle' diye yargıda bulunulması sağlandı. Bu durum Fenerbahçe'ye mal edilmemeli. Hoca içeri girene kadar hiçbir şey görünmüyor. Hoca bilincini kaybettiyse içeride bir şey yapıldı. Bir tane kan izi görenler varsa, Aykut sen yanılıyorsun derse ve ortaya çıkarsa futbolu bırakmaya hazırım."

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