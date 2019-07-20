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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.07.2019 - 20:03, Son Güncelleme:

Kocaman'dan fikstür değerlendirmesi: "İçlerinden biri de Galatasaray"

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Kocaman'dan fikstür değerlendirmesi: "İçlerinden biri de Galatasaray"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda yer alan bir otelde bulunan Konyaspor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda kamp yapan Alanyaspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, 5 Temmuz'da başladıkları sezon hazırlıklarının ilk etabını, hazırlık maçıyla bitirdiklerini söyledi.

Kocaman, kamp döneminin futbolcular için biraz zorlu geçtiğini ifade ederek, "Bu dönem biraz daha yükleme dönemiydi. Antrenmanlarımızın çoğu oyuncuları fiziksel olarak kendi kapasitelerine ulaştırmakla geçti." dedi.

Maçı da değerlendiren Kocaman, şunları kaydetti:

"Hazırlık maçları, rakiplerimizle olan durumumuzu ölçümleme için önemlidir. Hem bundan sonraki programı da buna doğru yönlendirmek hem antrenmanları hem de oyuncu seçimlerini yönlendirebilmek için güzel. Son derece doğru veriler var elimizde. Bugünkü maçta iyi şeyler de vardı oyun adına, olumsuzluklar da vardı. Ama en başta biraz yorgunluk vardı. Lige daha yaklaşık 1 aylık süre var. Diğer hazırlık karşılaşmalarıyla yavaş yavaş maç ritmine yaklaşmaya çalışacağız."

Fikstür değerlendirmesi

Açıklamasında Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 fikstürünü de değerlendiren Kocaman, lige yaklaşık 1 aylık süre olduğunu anımsatarak, bu süre içinde takımlarda bazı değişikliklerin olabileceğini ifade etti.

Kocaman, takımların çoğuna gelecek oyuncuların olduğunu ve pek çok oyuncunun da takımlarından ayrılacağını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fikstürün her zaman en önemli özelliği, o günün şartlarında siz ne durumdasınız, rakipleriniz ne durumda. Bunu söyledikten sonra kabaca bir değerlendirme de yapmak gerekirse ilk 5 hafta biraz sert bir 5 hafta gibi gözüküyor. 3 deplasman, içlerinden biri de Galatasaray. Eğer ilk 5 hafta, bizi istediğimiz sonuçlara götürürse kuvvetli bir başlangıç yapma şansını verecek. Ama olmasa da her zaman söylediğim gibi sürekli, 'nerede ne yapıyoruz'u düşünüp hataları düzeltmeye odaklı bir takımız."

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