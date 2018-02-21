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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Kocaman'dan Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz bir karar!
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Futbol
21.02.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Kocaman'dan Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz bir karar!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisinin kadrosunu şekillendirmeye başlarken sürpriz bir karar aldı.İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk 11'de istikrarlı bir şekilde oynatmadığı Mathieu Valbuena'ya Aytemiz Alanyaspor maçında görev vermişti. Beşiktaş maçında farklı bir oyun tarzıyla sahaya çıkmayı düşünen Kocaman, bu mücadelede önemli tercihler yaptı...

Beşiktaş'ın kanatlarda etkili olduğunu belirten Kocaman, Hasan Ali'nin yokluğunda sol kanatta defansif yönü daha kuvvetli olan Aatıf'a görev verecek. Karşılaşmanın gidişatı ve skora göre Mathieu Valbuena, ilerleyen dakikalarda sahaya sürülebilir.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Beşiktaş derbisinde yedek bekleyecek. Spor Toto Süper Lig'de son oynanan Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarına ilk 11'de başlayan Valbuena, siyah beyazlılara karşı 'hamle oyuncusu' olarak kullanılacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, tecrübeli kanat oyuncusunu maçın skoruna göre ilerleyen dakikalarda sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Beşiktaş'ın kanatlarda etkili olduğunu belirten Kocaman'ın, Hasan Ali'nin de yokluğunda sol kanatta defansif yönü daha kuvvetli olan Aatıf'a görev vereceği öğrenildi. Kocaman'ın, Valbuena'ya daha çok iç sahada görev vereceği de belirtildi.

Sarı lacivertli ekipte sakatlığı geçtikten sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan İsmail Köybaşı da, derbide forma giymek istiyor. Takım izinliyken de tesislere gelerek ekstra çalışmalarla eksiklerini kapatmaya çalışan İsmail Köybaşı, "Sakatlığım tamamen geçti. Hocam görev verirse elimden gelenin en iyisini sergilemeyeceğime inanıyorum" dedi. Öte yandan oyuncuları ile bireysel toplantılar yapan Aykut Kocaman, "Beşiktaş maçında sizlere güveniyorum. Kalitenizi sahaya yansıtacağınıza inanıyorum, gücümüzün farkında olalım" diye konuştu. (Fotomaç)

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