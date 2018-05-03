Kocaman'dan Beşiktaş açıklaması: Yanıldım, gelmediler...

20.36: Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakem heyeti ısınmak için sahaya çıkmaya gerek duymadı. Koridorda 15 dakikalık sürenin geçmesini bekleme kararı aldılar.



20.34: Fenerbahçeli yöneticiler tribünde yerini aldı, skorbord 57. dakikaya ayarlandı

20.05: Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktı.





19.44: Aykut Kocaman basın mensuplarına şu açıklamaları yaptı:

YANILDIM. GELMEDİLER

Bu güçlü bir karar. Büyük bir takımın sahaya çıkmamasını söylemesi ve çıkmaması kolay bir şey değil. Yanıldım, gelmediler. Hakem daha kararını vermedi, sanırım yarım saat daha bekleyeceğiz. Turu böyle geçmenin benim tarafımdan sevindirici yanı yok. Tura yakın görünüyorduk... Tur yeşil sahada oynanarak sonlanmalıydı. Basın toplantısında bunları söyledim. Finale gidecek takım sahadan çıkmalıydı, olmadı. Yapacak bir şey yok. Bu beni mutlu etmedi. Bu yaşadığım duyguya, oynayarak elenmeyi tercih ederdim. İş sahada bitmeli, neyse bir takım şeylere girmeyeyim. Burada halledilse çok daha mantıklı bir çözüm olurdu.

"TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİNCE, TAKIM BİREYSELLEŞMEYE BAŞLIYOR"

İç sahada büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Sahada bizim kendi adımıza doğru yaptığımız şeyleri biraz daha sabırlı şekilde yapmaya başladığımızda, taraftar tepki gösteriyor. Oyuncular takımın düzeninden çıkıp, bireyselleşmeye başlıyor. Bu da bizim için en sıkıntılı şey. Deplasman maçlarını biraz daha kontrol edebiliyoruz. Ben bir şey bekliyorum demiyorum ama bizim kalan maçları kazanmamız halinde de, diğer takımların puan kaybetme olasılığı yüksek" dedi.

"TAKIMLARIN ORGANİZASYONUNU, GEÇEN SENELERE GÖRE DAHA İYİ GÖRÜYORUM"

Yabancı sınırının genişletilmesiyle ligde güçlü takımların olduğunu belirten Kocaman, "Bence güçlü takımlar var bu sene. Ben takımların organizasyonunu daha iyi görüyorum geçen senelere göre. Bu da gücün artması ve yayılması demek. Galatasaray ligin lideri, 7 tane deplasman mağlubiyeti var. Kolay rastlanılır bir durum değil. Fenerbahçe şampiyonluk istiyor ama sahasında en çok puan kaybeden takım. Baktığınızda, bu bir taraftan takımlarla ilgili, diğer taraftan ise gücün artması olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

"İLK 11 HAFTA, BİZİM ESAS PROBLEMİMİZ"

2 gol ve üzeri gol attıkları maçlarda yaşanan puan kayıplarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Aykut Kocaman, "Biz 31 maç oynadık, 22 maçta 2 gol üzerinde attık. Bizim için belirleyici şey, 2 ve üzerinde attığımız maçlarda kaybettiğimiz puanlar oldu. Şu anda bu puanlara baktığımızda, problemimiz bu gibi gözüküyor" diye konuştu.

Esas problemlerinin ilk 11 haftadaki sıkıntılar olduğunu söyleyen Kocaman, "Osmanlı maçından sonraki sürece bakıldığında, net olarak gözüküyor. Esas itibarıyla 11'inci haftaya kadar süre gelen dağınık hal, bizim temel problemimiz. Saha içindeki temel problem, 11'inci haftaya kadarki toparlayamadığımız dağınık hal" dedi.

"SONUCUN SAHADA ALINMASINI YEĞLERDİM"

Kocaman, "Beşiktaş'ın maça çıkmamasının önüne, gelecek için hangi yaptırımlarla geçilebilir" sorusuna, "Yaptırımları ne kadar değiştirirseniz değiştirin, niyet olduktan sonra bizim ülkemizde özellikle bir şekilde etrafından dolaşmayı buluruz. Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor açısından değil. Ben maçtan sonraki basın toplantısında söylediğim şeyi tekrarlayabilirim. Sonucun sahada alınmasını yeğlerdim ben. Elensek de, elesek de" diye konuştu.



19.41: Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için esame listesini TFF'ye bildirdi:

Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado





19.31: Ali Yıldırım kulüp binasından çıkıp saha kenarından yukarı çıktı

19.32: Metin Doğan Aykut Kocaman'la sahada tokalaştı.

19.28: Beşiktaşlı futbolcu Twitter hesabından 'Harika bir maç oynadık' tweet attı.

19.25: Aykut Kocaman sahaya çıktı. Kocaman, basın mensupları ile sohbet etti.









19:05 Fenerbahçe takımını taşıyan otobüs stada ulaştı.

18:46 Hakemler zemin kontrolü için sahaya çıktı.

18:40 Fenerbahçe kafilesi stadyuma gitmek için Samandıra tesislerinden ayrıldı.

GÜNDÜZ NELER YAŞANDI?

Maça çıkmayacağını açıklayan Siyah-Beyazlılar öğle saatlerinde idman fotoğraflarını paylaştı. Beşiktaşlı futbolcuların neşesinin yerinde olduğu görüldü.

Fenerbahçe ise sosyal medyadan bir video paylaştı. Seyircisiz devam edecek mücadelede "Taraftarımızın desteği çubuklunun ruhunda olacak" mesajı gönderildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ NEVZAT DEMİR TESİSLERİNDEN SON FOTOĞRAF

Seyircisiz devam etmesine karar verilen derbi öncesi Kadıköy... pic.twitter.com/BBm8k9XcgL — Spor Arena (@sporarena) 3 Mayıs 2018

Çubuklu’nun sahaya çıkmasına saatler kaldı. Taraftarımızın desteği çubuklunun ruhunda olacak! #FENERBAHÇE ⚡️ pic.twitter.com/yL6zucfvLR — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 3 Mayıs 2018