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Kocaman'a gidip yalvardı! Mehmet Ekici...

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana sakatlıklarla boğuşan Mehmet Ekici, takımla idmana çıkmak için Aykut Kocaman'dan izin istedi.

Hürriyet Haber
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Temmuz ayından bu yana 4 kez sakatlık yaşayan, Antalya'da da ayrı çalışan tecrübeli futbolcu, "Hocam, ben buraya büyük hayallerle geldim. Artık kendimi göstermek istiyorum. Bunun için bir an önce takımla antrenmanlara başlamalıyım" diye adeta yalvardı

MAÇLARA ÇIKARILMAYACAK
Bunun üzerine Mehmet'in dün takımla çalışmasına izin verildi. Ancak, sağlık kurulunun uyarısı nedeniyle Ekici kontrollü olarak çalışmalara dahil edilecek. Fiziksel eksiklerini gidermeden asla maçlara çıkarılmayacak. Mehmet'in ligin ikinci haftasından itibaren süre bulmaya başlaması bekleniyor. (Fotomaç)

Mehmet EkiciAykut KocamanFenerbahçe

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