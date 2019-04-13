Kocaman'a bir şok daha! Hasret sürüyor
Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de galibiyeti unuttu...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, evinde ağırladığı Sivasspor'la berabere kalan Atiker Konyaspor'da galibiyet hasreti sürüyor.
Süper Lig'de çıktığı son 9 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.
Yeşil-beyazlı ekip, son galibiyetini Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında almıştı.
Atiker Konyaspor, ligde topladığı 36 puanla 9. sırada yer alıyor.
İşte Konyaspor'un son 9 maçı:
Bursaspor 0-0 Konyaspor
Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe 1-1 Konyaspor
Konyaspor 0-1 Kayserispor
Konyaspor 1-1 Göztepe
Beşiktaş 3-2 Konyaspor
Konyaspor 0-2 Rizespor
Başakşehir 2-0 Konyaspor
Konyaspor 1-1 Sivasspor
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