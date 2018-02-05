Kocaman'a, Beşiktaş'tan yanıt! Hakemleri baskı altına almak için...
Aykut Kocaman'ın, hakemler hakkındaki sözlerine Beşiktaş cephesinden yanıt geldi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı BeIN Sports'a çarpıcı açıklamalar yaptı... Hakemleri eleştiren Aykut Kocaman'a cevap veren Çebi, Bayern Münih maçlarıyla ilgili de konuştu ve şunları söyledi...
- Aykut Kocaman'ın hakemler hakkında yaptığı eleştirileri doğru bulmuyorum. Benim hocam bunları söylese üzülürüm. 15 tane maç var, 15 maçı yönetecek hakemleri baskı altına alacak bir düşünce ile söylenmişse hoş olmamış.
- Başakşehir'in oynadığı futboldan keyif alıyorum, çok doğru yönetiliyor. Tabii sorunları bizim kadar büyük değil, sadece futbola odaklandılar. Hocaları da çok başarılı.
"KİM DAHA İYİ OYNUYOR, GÖRÜRÜZ"
- Her sezonu aynı oynamanız mümkün değil. Geçen seneye göre bu sene çok ağır bir yükümüz var; Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyoruz. Biz geçen seneyle aynı şeyleri yaşamıyoruz. Deplasman sayımız farklı. Sonuçlar, lig bittiğinde değerlendirilmelidir.
- Tüm takımları yenebileceğimizi düşünerek izledim Şampiyonlar Ligi kuralarını. Bayern Münih'in adı var ama oradaki tüm takımlar iyi. Şansımızı 50-50 olarak görüyorum. Hatta bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ı yüzde 51 olarak görüyorum.
- Biz gruptan lider çıkmışız, Bayern ikinci olarak... Kim daha iyi oynuyor görürüz maç günü. Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten aşağı kalır bir yanı yok. Biz neden çekinelim? Onlar bizden çekinsin.
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