Kocaman zirve! 'İlk 11'e bir şartla dönersin...'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Valbuena özel bir görüşme yaptı...
Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'de ligde son 9 maçta sadece 2 kez 11’de görev yapabildi. Fransız oyuncu, son oynanan 2-0’lık Başakşehir mücadelesinde ise hiç süre alamadı. Aykut Kocaman, daha önce Valbuena’yı yedek bırakmasıyla ilgili olarak, oyuncusunun kaptırdığı toplara dikkat çekmişti.
Tecrübeli teknik adam, öğrencisiyle özel bir görüşme yaptı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Valbuena için özel hazırlattığı videoyu oyuncusuna izletti. Videoda, Fransız futbolcunun kaptırdığı toplar sonrası Fenerbahçe’nin yediği ataklar ve yaşadığı tehlikeler yer aldı.
YETENEKLİSİN, ÇALIŞKANSIN
Aykut Kocaman, görüntüleri izlettiği Valbuena’ya, “Gördüğün gibi yaptığın basit hatalar, bize zor anlar yaşatıyor. Tam takım atağa kalkmaya çalışırken topu kaptırman nedeniyle savunmada hazırlıksız yakalanıyoruz. Bu konuda daha dikkatli olmak zorundasın. Senin çalışkanlığına, yeteneklerine söyleyecek hiçbir söz yok. Eğer aynı hataları tekrarlamazsan, yeniden formayı kapar ve 11’in değişilmez isimlerinden biri olabilirsin” uyarısında bulundu.
BU KEZ BANKO OYNAYABİLİR
Mathieu Valbuena da hocasına, bundan sonra saha içerisinde çok daha dikkatli davranacağını söyledi. Fransız futbolcunun yarınki Aytemiz Alanya mücadelesinde 11’deki yerini alma ihtimali yüksek. (Fanatik)
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