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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Kocaman ve Terim 5 yıl sonra karşı karşıya
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Sıradaki Haber:Bursaspor, Sivasspor'a karşı son maçlarda üstün

Futbol
AA
14.03.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Kocaman ve Terim 5 yıl sonra karşı karşıya

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Kocaman ve Terim 5 yıl sonra karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktörleri Aykut Kocaman ile Fatih Terim, yaklaşık 5 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, 9'u Süper Lig'de, 1'i TFF Süper Kupa'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.

İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 12 Mayıs 2013'te yapıldı. Kadıköy'deki maçta Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon şampiyonluğa ulaşan Terim yönetimindeki Galatasaray'ı 2-1 yemişti.

O tarihten sonra iki teknik adam yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmedi. Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 5 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle devam edecek.

Terim'in üstünlüğü var
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. İki teknik adamın rekabetinde Terim Galatasaray'ın başında yer alırken Kocaman, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Kocaman'ın ekiplerine karşı 5 galibiyet aldı. Kocaman'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Fenerbahçe ise bu dönemde Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 3 galibiyet elde etti. İki teknik adamın rekabetinde 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Kocaman'ın takımları 14 gol attı, Terim'in öğrencileri ise 17 gol kaydetti.

Fenerbahçe'yle 2 galibiyet
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Terim ise bu derbilerde 3 kez takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı. İki teknik adamın derbilerinde 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Terim idaresindeki Galatasaray'a karşı 1 galibiyet alırken 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Kocaman-Terim rekabeti
İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:

Tarih Kulvar Kocaman'ın takımı Terim'in takımı Skor
27 Eylül 2002 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 0-2
15 Mart 2003 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 1-2
6 Aralık 2003 Süper Lig İstanbulspor Galatasaray 3-1
7 Aralık 2011 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 1-3
17 Mart 2012 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 2-2
22 Nisan 2012 Süper Final Grubu Fenerbahçe Galatasaray 2-1
12 Mayıs 2012 Süper Final Grubu Fenerbahçe Galatasaray 0-0
12 Ağustos 2012 TFF Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray 2-3
16 Aralık 2012 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 1-2
12 Mayıs 2013 Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray 2-1

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