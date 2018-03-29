Kocaman uyarı! Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi...
Aykut Kocaman, oyuncularına Kayserispor hakkında bilgi verdi. Tecrübeli teknik adam, “İleride görev yapan Deniz, Kravets ve Mendes’in bağlantısını kesmeniz gerek. Bunu başarırsanız, Umut’un etkinliği de azalır” dedi.
Ligde hedefi 8’de 8 yapmak olarak belirleyen Fenerbahçe, son dönemece Kayserispor maçıyla birlikte girecek.
Teknik direktör Aykut Kocaman, pazartesi günü karşılaşacakları rakipleriyle ilgili öğrencilerine uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Sarı-Kırmızılılar’ın özellikle hücum gücüne dikkat çekti. Kocaman, “Kayserispor’un kaliteli oyunculardan kurulu bir hücum hattı var. Sizin yapmanız gereken, Deniz Türüç, Kravets ve Mendes arasındaki bağlantıyı kesmek. Bunu başaramazsak, savunmada çok zorlanırız. Eğer başarırsak, önlerinde oynayan Umut Bulut’un etkinliğini de bitirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.
Genç kaleci aldatmasın
Kayserispor’u Anadolu’nun en güçlü takımlarından biri olarak tanımlayan Aykut Kocaman, “Lung cezalı, Muammer sakat. Bu nedenle kalede 20 yaşındaki Vedat oynayacak. Bu durum sizde rehavet yaratmasın. Sonuçta futbol takım oyunu ve Kayserispor da bunu başarıyla uyguluyor” uyarısında bulundu. (Fanatik)
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