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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriKocaman'dan 'Taç hırsızlığı' açıklaması! Şakadan söyledim...
Futbol Kocaman'dan 'Taç hırsızlığı' açıklaması! Şakadan söyledim...
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Futbol
A.A
11.03.2018 - 19:47, Son Güncelleme:

Kocaman'dan 'Taç hırsızlığı' açıklaması! Şakadan söyledim...

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Kocaman'dan 'Taç hırsızlığı' açıklaması! Şakadan söyledim...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, zirve yarışından kopmamak adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetlerinin ardından Malatya deplasmanının kendileri için 'ligde var olma' maçına dönüştüğünü belirtti.

Oynanan futbolun ötesinde kazanma ihtiyacıyla mücadele ettiklerini aktaran Kocaman, rakiplerinin ise kolay gol yemediğini ve dirençli bir futbol sergilediğini anlatarak, "Maça kolay başladığımızı söyleyemem. Malatyaspor'un son haftalardaki sonuçları ortada. İyi oyunla topa hakim oldular. Bizim oyuna katılmamızı zorladılar." dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında topun kontrolünü ele almak için sahaya çıktıklarını dile getiren Kocaman, şöyle devam etti:

DERBİ YORUMU...
"Net hızlı ataklar yaptık. Bunlar maçı koparacaktı başaramadık. İkinci gole kadar maç bir gitti bir geldi. Üst grupla bağımızın kopmaması adına önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta Galatasaray'la karşılaşacağız. Galatasaray'ı yenmeyi başaracağız."
Bir gazetecinin, "Hocam taç olayına ilişkin örnek vermiştiniz. Yanlış anlaşıldığınızı veya doğru şeyin doğru kişiler tarafından anlaşıldığına inanıyor musunuz?" sorusu üzerine ise şöyle konuştu:

"Ben yanlış anlaşıldığını düşünmüyorum. Yanlışa doğru büküldüğünü düşünüyorum sözlerimin her zaman olduğu gibi. Çok net bir şekilde oradaki baskı ortamını anlatmaya çalıştım. Maçtan sonra tadımız da yoktu, belki bir kaç şakası da yapılacak bir işin bu hale doğru götürülmesi hakikaten ülkemizdeki futbol ortamının garipliğini bir kez daha gösteriyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var mı bilmiyorum. Bu oyunda avantajlarından ötürü birisi topu alıp hızlı bir şekilde attığı zaman hakemin bunu durdurması lazım eğer yanlışsa. Ben şakalaşmak için dalga geçmek için söyledim. Taç hırsızlığı diye söylemiştim. Farklı taraflara götürenler olduğunu biliyorum. Tekrar söylüyorum sahadan atılan, kenardan atılan var ya taç, ona söylemiştim."

Aynı gazetecinin "Bu olayın aynısı bu hafta da yaşandı." demesi üzerine de Kocaman "Takdiriilahi demek lazım. İlginç şeyler oluyor. Umarım biraz daha doğal seyrine döner. Zaten tek temennim, amacım, isteğim, dileğim bu doğal seyrine dönmesi. Antrenörlerin, futbolcuların kendi birikimleriyle, yetenekleriyle kendi içlerinde bu kavgayı meşru kurallar içerisinde vermeleri gerek. Ondan sonra da yenilenin yeneni tebrik ettiği, yenenin de yenilene geçmiş olsun dediği bir ortam oluşur." diyerek sözlerini tamamladı.

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