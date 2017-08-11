Kocaman söz... Bana 4 hafta izin verin, sonrasını görün!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı toplantıda önemli ifadeler kullandığı öğrenildi.

Kocaman'ın bu toplantıda, "Çok iyi transferler yaptık. Hepsinin performansından da çok memnunum. Çok iyi çalışıyorlar. İlk 4 hafta çok önemli. Onların da bize alışması lazım. Adaptasyon sürecini atlattıktan sonra bizi kimse tutamaz. Gerçek Fenerbahçe'yi o zaman izlettireceğim" dediği öğrenildi.

UZUN YILLAR ÇALIŞACAĞIZ

Bu açıklamalardan tatmin olan Fenerbahçe yönetiminin Aykut Kocaman'a, "Size çok güveniyoruz hocam... Başarılı olacağınızı da biliyoruz. Önemli takviyilerle lige giriyoruz. Taraftar şampiyonluk istiyor. Başaracağınızdan en ufak kuşkumuz yok... Seninle uzun yıllar çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandığı bildirildi. (Takvim)