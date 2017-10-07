Kocaman sorun! Ozan Tufan ve Mehmet Ekici...

Fenerbahçe'de Josef’in sarı kart cezası bitti, Dirar iyileşti. Aykut Kocaman’ın elinde özellikle orta sahada kalabalık bir oyuncu grubu var. Başarılı teknik adam için bu bölgede seçim yapmak kolay olmayacak. 52 yaşındaki çalıştırıcıyı özellikle Josef’in yanında oynatacağı isim konusunda zor bir tercih bekliyor.

Sezona kötü başlayan Ozan Tufan son haftalarda performansını yükseltti. İlk 11’in değişilmez isimlerinden biri oldu.

Mehmet Ekici de uzun süren sakatlığının ardından Aytemiz Alanya maçıyla dönüş yapmıştı. 27 yaşındaki oyuncu, ilk kez Akhisar karşısında 90 dakika sahada kaldı. Ekici, milli arada da arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon açığını kapatmak için ekstra çalışmalar yapıyor.

Aykut Kocaman, Yeni Malatya mücadelesinde bu ikiliden birini kulübeye çekecek. Ozan’ın milli takımdan yorgun dönecek olması, Mehmet Ekici’yi bir adım öne çıkartıyor. (Fanatik)