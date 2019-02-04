Kocaman sitem etti! "Kantarın topuzunu kaçırdı"
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bursaspor'la berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
İki takımında skordan mutsuz olduğunu belirten Kocaman, "Bugün de maçın gidişatını belirleyen en önemli şey ihtiyaçlar. Bursa saha enerjisi yüksek bir takım. Özellikle Bursaspor kendi evinde kazanmak istedi. Yaşama içgüdüsüyle oynadılar. Öne geçmeyi başarabilirdik. Son bölümde ise Bursaspor büyük baskı kurdu. Galibiyet bizim için de Bursaspor için de gelip gitti. İki taraf da skordan mutsuz. Neredeyse 120 km'lere çıkan bir koşu mesafesi var bugün. Açıkçası başlangıçtan itibaren puan durumuyla ilgili bir şey düşünmedim ben. Yarışın içinde olmayı elbette arzuluyorduk. Başakşehir ardındaki rakiplerle ciddi bir puan farkı açtı. Altlara inebileceğimiz gibi, biz ve bizim gibi takımlar 2-3.'lük için de yarışabilir." dedi.
"Kantarın topuzunu kaçırdı"
Maçın hakemi Halis Özkahya'yı eleştiren Kocaman, "Bursaspor galibiyeti bizim kadar hak etti, oyuncular muazzam mücadele ettiler. Onu ayrı tutarak söylüyorum. Maçı yöneten hakemlerin verdiği kararlar maçı etkiledi. Ev sahibi takımların lehine kararlar verilebiliyor, bazen bizim de ama 2. yarıda kantarın topuzunu kaçırdı." sözleriyle sitem etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle