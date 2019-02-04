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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.02.2019 - 22:45, Son Güncelleme:

Kocaman sitem etti! "Kantarın topuzunu kaçırdı"

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Kocaman sitem etti! "Kantarın topuzunu kaçırdı"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bursaspor'la berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İki takımında skordan mutsuz olduğunu belirten Kocaman, "Bugün de maçın gidişatını belirleyen en önemli şey ihtiyaçlar. Bursa saha enerjisi yüksek bir takım. Özellikle Bursaspor kendi evinde kazanmak istedi. Yaşama içgüdüsüyle oynadılar. Öne geçmeyi başarabilirdik. Son bölümde ise Bursaspor büyük baskı kurdu. Galibiyet bizim için de Bursaspor için de gelip gitti. İki taraf da skordan mutsuz. Neredeyse 120 km'lere çıkan bir koşu mesafesi var bugün. Açıkçası başlangıçtan itibaren puan durumuyla ilgili bir şey düşünmedim ben. Yarışın içinde olmayı elbette arzuluyorduk. Başakşehir ardındaki rakiplerle ciddi bir puan farkı açtı. Altlara inebileceğimiz gibi, biz ve bizim gibi takımlar 2-3.'lük için de yarışabilir." dedi.

"Kantarın topuzunu kaçırdı"

Maçın hakemi Halis Özkahya'yı eleştiren Kocaman, "Bursaspor galibiyeti bizim kadar hak etti, oyuncular muazzam mücadele ettiler. Onu ayrı tutarak söylüyorum. Maçı yöneten hakemlerin verdiği kararlar maçı etkiledi. Ev sahibi takımların lehine kararlar verilebiliyor, bazen bizim de ama 2. yarıda kantarın topuzunu kaçırdı." sözleriyle sitem etti.

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