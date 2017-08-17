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Kocaman sitem: 3 zorlu maç var, 2 stoperimiz var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısı düzenledi ve değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet Haber
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UEFA Avrupa Ligi playoff mücadelesinde Fenerbahçe, Vardar'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adam Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. 

İşte Kocaman'ın açıklamaları;

'Bugün iki takımı kefeye koyduğumuzda zor olmakla beraber turu geçeceğimize eminim. Turu zorlaştırarak İstanbul'a bıraktık. Buradan Trabzonspor maçı öncesi avantajlı dönmek rahatlatacaktı. Onlarca şut, orta denemesi; gol yok. Rakibin hiç pozisyonu yokken kendi kendimize attığımız goller var. İlginç bir dönemden geçtiğimiz bir gerçek. Şu andaki kadro olmak zorunda zaten, başka seçeneğimiz yok. Arka arkaya 3 zorlu maç var, 2 stoperimiz var. Bu kadar bireysel hata, Fenerbahçe standartındaki oyuncuların kolay yapacağı bir şey değil. Sezon boyunca 5-6 kere olabilecek bireysel hatanın 4'ünün bu dönemde olması, ilginç bir dönem olduğunu gösteriyor. Bazı şeyleri düzelteceğiz, taraftarımızla birlikte turu geçeceğiz. Gruplara kalmak istiyoruz. Turu taraftarımızın desteğiyle İstanbul'da geçeceğiz.'

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