Kocaman sitem: 3 zorlu maç var, 2 stoperimiz var

UEFA Avrupa Ligi playoff mücadelesinde Fenerbahçe, Vardar'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adam Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.
İşte Kocaman'ın açıklamaları;
'Bugün iki takımı kefeye koyduğumuzda zor olmakla beraber turu geçeceğimize eminim. Turu zorlaştırarak İstanbul'a bıraktık. Buradan Trabzonspor maçı öncesi avantajlı dönmek rahatlatacaktı. Onlarca şut, orta denemesi; gol yok. Rakibin hiç pozisyonu yokken kendi kendimize attığımız goller var. İlginç bir dönemden geçtiğimiz bir gerçek. Şu andaki kadro olmak zorunda zaten, başka seçeneğimiz yok. Arka arkaya 3 zorlu maç var, 2 stoperimiz var. Bu kadar bireysel hata, Fenerbahçe standartındaki oyuncuların kolay yapacağı bir şey değil. Sezon boyunca 5-6 kere olabilecek bireysel hatanın 4'ünün bu dönemde olması, ilginç bir dönem olduğunu gösteriyor. Bazı şeyleri düzelteceğiz, taraftarımızla birlikte turu geçeceğiz. Gruplara kalmak istiyoruz. Turu taraftarımızın desteğiyle İstanbul'da geçeceğiz.'