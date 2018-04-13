Kocaman rekor için sahada!
Alman teknik direktör Christoph Daum’a ait olan 190 maçlık rekoru egale eden Aykut Kocaman, bu akşam ise yepyeni bir sayfa açacak. Kocaman, şimdiye dek 190 mücadelede 111 galibiyet elde etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kulüp tarihinin en fazla maça çıkan çalıştırıcısı olmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan Kocaman, yeni bir rekoru daha eline geçirecek.
Kocaman, Spor Toto Süper Lig’de bu akşam Demir Grup Sivasspor maçıyla kulüp tarihinin resmi karşılaşmalarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı olacak. Daum’a ait 190 maçlık rekoru egale eden Kocaman, Sivas deplasmanında rekorun tek başına sahibi olmayı başaracak.
43 BERABERLİK VE 36 YENİLGİ
Fenerbahçe’yi 2010-2013 yıllarında çalıştırdıktan sonra, bu sezon tekrar takımın başına geçen Aykut Kocaman, ekibiyle 190 maçta 111 galibiyet elde etti. Sivas deplasmanında Süper Lig’de 137. maçına çıkarak bu alanda da Daum’da olan rekoru kıracak olan Kocaman, sarı lacivertlilerle 26 Avrupa kupası, 27 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sınavı verdi. 111 galibiyet elde edip 361 gol sevinci yaşayan Kocaman, 43 beraberlik, 36 kez de yenilgi gördü.
LİGDE KULÜBÜN EN GOLCÜ İSMİ
TEKNİK direktör Aykut Kocaman’ın oyuncu ve hoca olarak F.Bahçe’de elinde tuttuğu bazı rekorlar ise şöyle... ◊ Kulüpte oyuncu ve hoca olarak şampiyon olan tek isim.2012-13 sezonunda 64 maçla, Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla maça çıkan hoca. ◊ Ligde üst üste maç kazanma rekoru (12). ◊ 2010-11 sezonu 2. yarısında 17 maçın 16’sını kazanarak en iyi devre performansı... F.Bahçe’nin ligde en çok gol atan ismi (140).
Yorumları Göster
Yorumları Gizle