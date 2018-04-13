Kocaman rekor için sahada!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
13.04.2018 - 23:42, Son Güncelleme:

Kocaman rekor için sahada!

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Kocaman rekor için sahada!
Futbolcularıyla sürekli konuşmalar yapan Sarı-Lacivertli takımın hocası, ilk yarıda 3-3 berabere kaldıkları maçı hatırlatarak, öğrencilerinden galibiyet istedi.

Alman teknik direktör Christoph Daum’a ait olan 190 maçlık rekoru egale eden Aykut Kocaman, bu akşam ise yepyeni bir sayfa açacak. Kocaman, şimdiye dek 190 mücadelede 111 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kulüp tarihinin en fazla maça çıkan çalıştırıcısı olmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan Kocaman, yeni bir rekoru daha eline geçirecek.

Kocaman, Spor Toto Süper Lig’de bu akşam Demir Grup Sivasspor maçıyla kulüp tarihinin resmi karşılaşmalarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı olacak. Daum’a ait 190 maçlık rekoru egale eden Kocaman, Sivas deplasmanında rekorun tek başına sahibi olmayı başaracak.

43 BERABERLİK VE 36 YENİLGİ

Fenerbahçe’yi 2010-2013 yıllarında çalıştırdıktan sonra, bu sezon tekrar takımın başına geçen Aykut Kocaman, ekibiyle 190 maçta 111 galibiyet elde etti. Sivas deplasmanında Süper Lig’de 137. maçına çıkarak bu alanda da Daum’da olan rekoru kıracak olan Kocaman, sarı lacivertlilerle 26 Avrupa kupası, 27 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sınavı verdi. 111 galibiyet elde edip 361 gol sevinci yaşayan Kocaman, 43 beraberlik, 36 kez de yenilgi gördü.

LİGDE KULÜBÜN EN GOLCÜ İSMİ

TEKNİK direktör Aykut Kocaman’ın oyuncu ve hoca olarak F.Bahçe’de elinde tuttuğu bazı rekorlar ise şöyle... ◊ Kulüpte oyuncu ve hoca olarak şampiyon olan tek isim.2012-13 sezonunda 64 maçla, Türk futbol  tarihinde bir sezonda en fazla maça çıkan hoca. ◊ Ligde üst üste maç kazanma rekoru (12). ◊ 2010-11 sezonu 2. yarısında 17 maçın 16’sını kazanarak en iyi devre performansı... F.Bahçe’nin ligde en çok gol atan ismi (140).

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