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Kocaman patlama... 'Neden söylediklerim olmuyor!'

Futbolcularıyla yaptığı toplantıda eleştirilerde bulunan Aykut Kocaman, Göztepe maçında oyun disiplininden koptuklarını belirterek, “Tribünden tepki gelebilir diye sizi uyarmıştım. Hazırlıklı olmalıydınız” dedi.

Ahmet ERCANLAR
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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan oyuncularına eleştiri... Göztepe maçı sonrası futbolcularına oyun disiplininden koptuklarını söyleyen Kocaman, tribünlerden gelen tepkiler sonrası sorumluluklardan kaçtıklarını, topla buluşmaktan ve risk almaktan çekindiklerini söyledi.

Her duruma karşı hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Aykut Kocaman, maç öncesi herhangi bir tepki olasılığına karşı kendilerini uyardığını hatırlatarak neden bunun gözardı edildiğini sordu.

HERKES İŞİNİ YAPMALI
Bundan sonraki haftalara ilişkin de uyarılarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü, “Hiçbirimizin işimizi yaparken konsantrasyonu yitirme lüksümüz yok. Herkes her zaman görevini yapmak zorunda” dedi.

Bu arada, Kocaman Giuliano’nun yokluğunda Valbuena’yı Trabzon maçında ilk 11 için hazırlayacak. Fransız yıldız ikinci forvet olarak görev yapacak.

Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak sarı lacivertlilerde hafta boyunca takımı fiziksel olarak üst seviyeye çıkarma çalışmaları gerçekleştirilecek.

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